Сегодня Банк России начал валютные интервенции в рамках возобновления действия бюджетного правила. До 6 февраля регулятор будет продавать в среднем юаней на 3,2 млрд руб. в день. Аналитики БКС посчитали, что это составляет лишь 1,15% от вчерашнего оборота торгов долларом, юанем и евро на Московской бирже. Таким образом, объем интервенций кажется незначительным.
Доллар с рублем строят фундамент на уровне «65»
Рубль начал тестировать важный уровень, пробой которого усилит позиции российской валюты. Рынок акций слабо снижается в отсутствии драйверов роста.
Коллаж: Тамара Ларина
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