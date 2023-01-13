Доллар с рублем строят фундамент на уровне «65»

Сегодня Банк России начал валютные интервенции в рамках возобновления действия бюджетного правила. До 6 февраля регулятор будет продавать в среднем юаней на 3,2 млрд руб. в день. Аналитики БКС посчитали, что это составляет лишь 1,15% от вчерашнего оборота торгов долларом, юанем и евро на Московской бирже. Таким образом, объем интервенций кажется незначительным.

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