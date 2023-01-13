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Доллар с рублем строят фундамент на уровне «65»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
13 января 2023, 13:16

Рубль начал тестировать важный уровень, пробой которого усилит позиции российской валюты. Рынок акций слабо снижается в отсутствии драйверов роста.

Коллаж: Тамара Ларина