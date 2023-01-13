Импорт российских товаров в КНР вырос на 43%

Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году вырос на 29,3% по отношению к 2021 году, составив рекордные $190,27 млрд.

Об этом пишет «РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Уточняется, что импорт из РФ в Китай составил $114,15 млрд, что на 43,4% больше итогов 2021 года. Экспорт из КНР в Россию увеличился на 12,8%, составив $76,12. Положительное сальдо России увеличилось примерно в три раза, до $38 млрд.

В декабре 2022 года товарооборот двух стран сократился на 3%, до $17,8 млрд, передает агентство. Импорт из России в КНР составил около $9 млрд, экспорт из Китая в РФ — $8,8 млрд.

В 2021 году российско-китайский товарооборот составил $146,89 млрд, что на 35,8% выше уровня, зафиксированного годом ранее. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин заявили, что к 2024 году объем торговли между странами должен увеличиться до $200 млрд в год.

Ранее «Эксперт» писал, что РФ в прошлом году удвоила железнодорожный экспорт сжиженных углеводородных газов в Китай.