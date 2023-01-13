Махмуд-Али Калиматов отметил повышение уровня собираемости налогов в Ингушетии почти вдвое за три года

В последние три года в Ингушетии наблюдается рост уровня собираемости налогов. Так, в частности, в 2021 году налоговые отчисления в бюджет составили 7,2 миллиарда рублей. Двумя годами ранее, в 2019 году, этот показатель был значительно меньше и составлял 3,8 миллиарда рублей.

В Минфине указали, что положительная динамика была достигнута за счет того, что в регионе идет активное развитие промышленности и туристического сектора. Помимо этого, в Ингушетии стало больше субъектов МСП – их количество увеличилось на 9,5%. В среднем в год прирост бюджета региона составляет порядка 600 миллионов рублей – это общая сумма, которая складывается из налоговых и неналоговых поступлений. Для сравнения, раньше этот показатель не превышал 250 миллионов рублей в год. В 2022 году, в соответствии с прогнозами, прирост дойдет до 700 миллионов рублей.

Крупный бизнес, действующий в республике, приложил руку к росту объема налоговых поступлений в бюджет субъекта. В частности, ООО «Акрополь Групп» направило туда 1,7 миллиарда рублей – компания осуществила эту выплату разово в виде НДФЛ.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал комментарий относительно положительных изменений, которые связаны с налогами, объяснив их сменой фискальной политики.

«Меры бюджетного принуждения, принятые в рамках соглашения с Минфином России в целях оздоровления государственных финансов Республики Ингушетия, оказались эффективным механизмом и дали свои плоды. Мы получили возможность постепенно выбраться из долговой ямы, сохраняя при этом стабильность республиканского бюджета», – указал Махмуд-Али Калиматов.

Как напомнил глава республики, экономика Ингушетии носит дотационный характер, поэтому, если бы со стороны федеральных властей не была бы оказана помощь, самостоятельное разрешение ситуации стало бы для региона большой проблемой.

По итогам прошедшего года уменьшился объем долговых обязательств регионального бюджета Ингушетии – с 11,8 миллиарда рублей до 4,1 миллиарда рублей. Также республике удалось прийти к сокращению действующих в отношении нее мер бюджетного принуждения, которые снизились с 3,9 миллиарда рублей до 778,5 миллиона рублей. В скором будущем власти Ингушетии намерены окончательно от них избавиться – планируется сделать это до конца первого квартала текущего года.

На данном этапе за Ингушетией сохраняется кредиторская задолженность, но и ее удалось снизить в несколько раз – с 5,8 миллиарда рублей до 1,4 миллиарда рублей. Размер госдолга по бюджетным займам сократился с 2,1 миллиарда рублей до 1,9 миллиарда рублей. Минфин прогнозирует погашение госдолга до 2029 года.

Калиматов пообещал, что в будущем регион будет соответствовать изначально заданной высокой планке.