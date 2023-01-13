«Мегафон» сделал ставку на кнопки

Компания «МегаФон» в четверг объявила, что ей разработана линейка современных кнопочных телефонов под собственным брендом Fontel. Сообщается, что первая модель уже доступна в интернет-магазине сети, а в феврале поступит в продажу во все салоны мобильного оператора.

Согласно релизу компании, телефон Fontel FP 200 оснащён цветным дисплеем, слотом для двух сим-карт, аккумулятором на 600 мАч, а также позволяет использовать карту памяти объёмом до 32 Гб. Сообщается, что разработкой и поставками гаджета занимается дочерняя компания «МегаФона» Revo Charge. По имеющейся информации, производство трубок организовано в Китае. В 2023 году российский рынок ожидает восемь моделей от сети, среди них — раскладные телефоны, а также устройства, оснащенные дополнительной защитой — противоударные и водонепроницаемые. Стоимость телефонов будет варьироваться от 590 рублей до 2990 рублей.

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«Мы видим устойчивый спрос на кнопочные телефоны, так, в последние несколько лет доля зарегистрированных телефонов в нашей сети составляет 15-17%. Для производства устройств используются зарубежные компоненты, которые уже зарекомендовали себя на рынке кнопочных телефонов», — сообщил «Эксперту» директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Межу тем, в планах компании довести долю аппаратов с кнопками в своей сети до половины.

В комментарии «Эксперту» руководитель маркетингового департамента Big Geek Федор Казаков напомнил, что согласно аналитике

GS Group, в первом квартале 2022 года поставки кнопочных телефонов в Россию увеличились на 43% и достигли уровня 2017 года. При этом спрос продолжает расти.

«Причин у этого много: кто-то хочет большей приватности, кто-то покупает подобные телефоны для своих пожилых родственников или маленьких детей, которые пошли в школу, где запрещено использование смартфонов. Но на самом деле, одной из главных причин такого роста, является потребность во втором устройстве исключительно для звонков. А учитывая тот факт, что очень многие кнопочные телефоны работают на KaiOS, они становятся не просто "устройством для звонков", но и отличным подменным девайсом для мессенджеров и соцсетей, стоя при этом сущие копейки и работая куда лучше бюджетных смартфонов за аналогичную цену. Ещё больше этот спрос усилился в связи со всеми известными событиями в сентябре прошлого года, когда кнопочные телефоны для многих стали необходимостью. При этом стоит упомянуть, что подобная тенденция присуща не только России, но и всему миру, а рынок кнопочных устройств составляет целых 16%, согласно аналитике IDC», — сказал он.

Между тем, можно предположить, что еще одним фактором общего роста продаж аппаратов с кнопками в РФ стала специальная военная операция, многие непосредственные и косвенные участники которой вынуждены пользоваться исключительно такими устройствами, а также периодически появляющиеся на ее фоне слухи о возможном отключении в нашей стране смарфонов на iOS и Android.

Федор Казаков подчеркнул, что в сложившейся ситуации при условии грамотной работы менеджмента, учитывая невысокую цену устройства и отсутствие разнообразия предложений на рынке из-за ухода иностранных брендов, у «МегаФона» есть шанс побороться за неплохую долю рынка.

«При этом стоит учитывать тот факт, что обычно брендированные смартфоны по OEM модели не становятся популярными, что подтверждается развитием рынка в 2010-х годах, когда смартфоны от МТС, “Билайн”, Tele-2 и того же самого “МегаФона”, не снискав особой популярности и не выдержав конкуренции с крупными вендорами, были похоронены. У “Билайна” когда-то давно уже был опыт выпуска кнопочных телефонов, который нельзя назвать удачным. Будем смотреть за развитием ситуации сейчас», — отметил эксперт.

«С вероятностью 99,9% можно заявить, что этот телефон производится по OEM модели, когда на уже готовую и "безликую" трубку, наносят брендирование организации, которая хочет продавать подобное устройство от своего имени. В десятых годах таким производителем-донором чаще всего была китайская корпорация ZTE. Это банально недорого и очень просто. Можно наладить производство чего угодно буквально за считанные недели, не беспокоясь при этом о разработке дизайна, внутренней начинки, логистики и прочем. Естественно, ни о какой толковой поддержке в данном случае не может быть и речи», — заключил Федор Казаков.

Остается добавить, что «наполеоновским» планам «МегаФона» в кнопочном сегменте могло бы помешать глобально изменение геополитической обстановки с последующим возвращением в Россию иностранных конкурентов. Однако пока такой вариант развития событий не просматривается.