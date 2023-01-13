Минфин предложил расширить возможности использования авансов из ФНБ

Минфин РФ разработал проект постановления правительства, который расширяет перечень направлений использования авансов инициаторами инвестпроектов за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния ФНБ), сообщается в Telegram-канале министерства.

«Необходимость расширения обусловлена тем, что в структуре новых проектов существенно снизилась доля внебюджетных источников, что в случае сохранения действующего порядка авансирования за счет средств ФНБ, не позволяет профинансировать ряд работ и расходов. Например, доля средств ФНБ в проект "Строительство автомобильной дороги "Казань — Екатеринбург" на участке Дюртюли — Ачит составляет 97,7%», — говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве при этом отметили, что ограничения на использование средств ФНБ для оплаты консультационных, юридических, страховых, маркетинговых и рекламных услуг, а также представительских расходов сохраняются. Они могут финансироваться только из внебюджетных источников, так как не оказывают существенного влияния на реализацию проекта.

В Минфине уточнили, что расчеты при авансировании подрядчиков будут осуществляться путем перечисления средств ФНБ со специального счета инициатора проекта на расчетный счет поставщика (подрядчика), чтобы повысить прозрачность расчетов и оптимизировать деятельность обслуживающих их кредитных организаций.

«Указанные подходы позволят повысить оперативность доведения средств ФНБ до всех участников проекта, снизить их издержки, связанные с администрированием операций со средствами ФНБ, не увеличивая при этом риски инвестирования бюджетных средств в проект», — резюмировали в Минфине.

