Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара

Российские военные установили контроль над всей территорией Соледара в ДНР.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что контроль над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в расположенном к юго-западу от города Артемовске (Бахмут), после чего можно будет заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем украинские подразделения.

По словам Конашенкова, в ходе операции по освобождению Соледара был совершен скрытый маневр с другого направления подразделений Воздушно-десантных войск России. Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что бойцы ВДВ «успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон».

Конашенков отметил, что только за последние трое суток в районе Соледара было уничтожено свыше 700 украинских военнослужащих и более 300 единиц вооружения ВСУ.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оперативном окружении российскими военными Артемовска. Между тем в пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, заявили, что отрицают факт окружения города войсками РФ.