Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО на Украине

Министерство обороны России сообщило о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно оперативным данным, озвученным на брифинге 13 января официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, на Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения противника подразделениями морской пехоты Балтийского флота в районе населённых пунктов Полтавка и Успеновка (ДНР) уничтожено более 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля.

На Купянском направлении в результате ударов артиллерии Западного военного округа по подразделениям украинской 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Крахмальное и Берестовое (Харьковская область) уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии псковского соединения ВДВ РФ нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка (ДНР). Общие потери противника здесь составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 бронетранспортёра и 3 пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили боевую машину РСЗО «Ураган» и 2 пусковые установки РСЗО «Град» в районах населённых пунктов Красный Лиман и Северск (ДНР); самоходную гаубица 2С1 «Гвоздика» и 3 самоходные гаубицы 2С3 «Акация» в районах населённых пунктов Гуляй Поле и города Орехов (Запорожская область); 3 украинские гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка (ДНР).

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили в районе города Запорожье и в районе населенного пункта Ясногорка (ДНР) 2 склада боеприпасов 107-й реактивной артиллерийской бригады и 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Кроме того, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады территориальной обороны были поражены в районах населённых пунктов Константиновка (ДНР), Новоивановка и Орехов (Запорожская область). Также за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 105 районах.

Российские системы ПВО уничтожили 3 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Владимировка, Никольское (ДНР) и Змиевка (ЛНР). Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 372 украинских боевых самолёта, 200 вертолётов, 2 876 БПЛА, 400 ЗРК, 7 495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины РСЗО, 3 820 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 027 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на сегодняшнем брифинге Конашенков также сообщил, что вечером 12 января завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении.

По его словам, контроль над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в расположенном к юго-западу от города Артёмовск (Бахмут), после чего можно будет заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем украинские подразделения.