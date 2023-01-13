Новое бюджетное правило сейчас сыграет в пользу рубля

Сегодня, 13 января, Банк России, в соответствии с опубликованным Минфином России порядком, возобновил проведение операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).

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В Минфине отметили, что операции покупки/продажи ликвидных активов в пределах дополнительных/недополученных нефтегазовых доходов возобновляются в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы.

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С 13 января по 6 февраля Минфин планирует в рамках бюджетного правила продавать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей (такова сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе — согласно ожиданиям ведомства). Ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей. Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.

В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы станут превышать базовый месячный уровень, Минфин станет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, соответствующий объем ликвидных активов будет выставлен на продажу.

В целях минимизации влияния такого рода операций на динамику валютного курса ЦБ, согласно его сообщения, станет покупать или продавать иностранную валюту на рынке равномерно, в течение каждого торгового дня месяца. При этом подходы Банка России к осуществлению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются, отметил регулятор. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности.

Резерв надо делать из того, что работает

Финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов полагает, что дефицит бюджета от нефтегазовых доходов в январе составит 54,5 млрд рублей, поэтому юань для его пополнения будет продаваться на сумму примерно 3,2 млрд в день. И когда эта информация стала публичной, участники рынка начали продавать юань заранее, что и привело к росту курса рубля. Естественно, считает эксперт, эта тенденция сохранится.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что задача бюджетного правила — снизить влияние изменчивости внешнеэкономической конъюнктуры на внутреннюю экономику. Речь, по его словам, идет, конечно же, о конъюнктуре глобального энергорынка, поскольку нефтегазовое сырье остается — и в долгосрочной перспективе останется — основным экспортным товаром России. Это означает, говорит аналитик, что при благоприятной конъюнктуре происходит накопление резервов — за счет покупки иностранной валюты на нефтегазовые доходы бюджета, полученные сверх базовых. Так ограничивается риск перегрева российской экономики, который сопряжен с угрозами потери макроэкономической стабильности. И наоборот: в период неблагоприятной конъюнктуры энергорынков, когда бюджет недобирает базовых нефтегазовых доходов, происходит продажа валюты из резервов и использование этих средств на финансирование расходов бюджета.



В условиях санкций, говорит Попов, возникла проблема с использованием валют развитых стран для формирования резервов. Поэтому обновленное бюджетное правило направлено на работу с юанем — единственной валютой дружественных стран, рынок которой достаточно ликвиден в России. Доля торгов юанем на валютном рынке России уже составляет около 40%, на фоне активного перехода внешней торговли на работу с рублем и валютами дружественных стран (в первую очередь китайским юанем).

В ПСБ полагают, что постепенно в массовом сознании популярность юаня как инструмента сбережений и инвестиций будет расти. И значение пары рубль/юань постепенно становится более важным для России, чем курса рубля к доллару. По данным Попова, по состоянию на 1 декабря 2022 года в ФНБ находилось 310 млрд юаней или чуть больше 3 трлн рублей (из общей суммы ФНБ 11,4 трлн руб.). Таким образом, в случае длительного ухудшения конъюнктуры глобальных нефтегазовых рынков юаней для продажи достаточно минимум на 3-4 года, отмечает аналитик.

«Это, безусловно, просто математическое упражнение. Наш базовый прогноз предполагает, что во второй половине 2023 года продажи юаней сменятся покупками в рамках бюджетного правила — на фоне улучшения конъюнктуры глобальных энергорынков, после возобновления активной фазы роста мировой экономики», — говорит Попов.

Возможностей диверсификации много не бывает

Бюджетное правило будет реализовываться в юанях, и можно выделить два основных фактора, способствующих этому, указывает, в свою очередь, Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру. С одной стороны, доллар и евро являются валютами недружественных стран. С другой, продолжает расти товарооборот между Россией и Китаем — в 2022 году объем торговли составил порядка 190 млрд долларов и продолжит расти. При этом расчеты в торговле между странами переводятся в национальные валюты.

Также растет и положительное сальдо России в торговле с Китаем: по итогам 2022 года оно составило 38 млрд долларов, что способствует притоку юаней в страну, продолжает эксперт. Увеличивается и объем торгов юанями на валютном рынке Московской биржи — по оценкам площадки, он вырос в более чем в 40 раз. В сложившихся обстоятельствах переход на юани при реализации бюджетного правила выглядит логичным. Что же касается спроса на юани, то его будут предъявлять импортеры — ведь объем импорта из Китая также растет.

Плюс к этому, добавляет Зварич, появляется все больше инструментов, позволяющих инвестировать в китайской валюте. Этот факт, а также вклады в банках и облигации, номинированные в юанях, будут способствовать росту интереса к юаням со стороны граждан. Возможность вложений в юанях позволит частным лицам диверсифицировать риски, угрожающие их сбережениям.

Сколько ни трать — хватит на все

Возобновление бюджетного правила после почти годового перерыва на фоне недружественных санкций и блокировки части ЗВР России вызвано наличием дефицита бюджета из-за выпадающих нефтегазовых доходов, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Более того: когда курс рубля значительно ослаб, а котировки нефти упали на годовые минимумы, нужно — по регламенту — продавать валюту.

Когда рубль несколько укрепится (это базовый сценарий БКС для периода после временного заскока доллара выше 70), а нефть отскочит, ЦБ может развернуть правило уже в обратную сторону, вновь пополняя ФНБ через покупку юаня в резервы, полагает эксперт. Поэтому сейчас фактор бюджетного правила безоговорочно играет в пользу рубля. Что мы и видим: курс доллара упал к 67,5 руб. при том, что неделю назад он был на уровне 72, а юань скатился к 10 после 10,5 руб.

Сейчас объемы продажи юаней ЦБ по заказу Минфина не так велики — 3,2 млрд руб. в сутки при многих десятках оборота, добавляет Михаил Зельцер. По его мнению, таким темпом продажи растянутся на многие годы, исходя из лимитов золотовалютных резервов. Поэтому большого влияния это действие ЦБ РФ сейчас не должно оказать на объемы дружественной валюты в нашей кубышке.