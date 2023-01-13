Олег Неретин: России в год нужно получать не менее 100 тысяч заявок на изобретения

Почему в Германии в настоящее время зарегистрировано и действует более 870 тысяч патентов, а в России — лишь около 260 тысяч, и как изменить такое положение вещей, «Эксперту» рассказал директор подведомственного Роспатенту ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) Олег Неретин.

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— Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия должна «перейти от догоняющей модели развития к опережающей». На ваш взгляд, какие у РФ в этом вопросе перспективы, и какую роль здесь играет интеллектуальная собственность?

— Переход от догоняющей модели развития особенно в условиях жестких санкций к опережающей возможно только на основе достижения технологической независимости экономики России. Роспатент не стоит в стороне от реализации этой задачи, поскольку укрепление технологического суверенитета страны зависит и от повышения технологического уровня отечественных разработок, и от охраны прав на эти технологии, то есть результаты интеллектуальной деятельности. Это взаимосвязанные процессы. Фактически нам нужен интеллектуальный суверенитет.

Когда мы говорим об импортозамещении, то надо посмотреть, как устроена технологическая жизнь в тех странах, где мы уже не можем, ввиду санкций, получить необходимую для России продукцию и технологии. А выглядит это так. В США сегодня 3 млн 300 тысяч действующих патентов, в Японии — 2 млн, в Корее — 1 млн 200 тысяч, в Германии — чуть более 870 тысяч. В России сегодня на охране стоит порядка 260 тысяч патентов на изобретения.

— Сколько должно быть заявок, чтобы догнать, например, Германию?

— Нам нужно получать не менее 100 тысяч заявок на изобретения в год. Причем от отечественных заявителей. В этом случае, через 7-8 лет мы сможем выйти по количеству действующих патентов на показатели Германии или, например, Южной Кореи. Иначе можно будет констатировать, что мы просто пережидаем санкции и после их отмены готовимся снова начать закупать импортную продукцию.

— А что делает ФИПС для этого?

— Для того, чтобы помочь нашим разработчикам и производителям в апреле в ФИПС создан Центр опережающих технологий. Его основная задача заключается в координации наукоемких проектов, направленных на замещение иностранных продуктов и технологий в промышленности и в сегменте потребительских товаров. Накопленный опыт экспертизы и знаний в области применения различных стратегий патентования, взаимодействие Роспатента с разработчиками высокотехнологичных решений позволит создать новую продукцию или продукцию с улучшенными техническими качествами по отношению к существующим образцам. Центр проводит комплексные исследования патентного портфеля компании-производителя целевого товара, выявляет технологии, свободные от прав третьих лиц, проводит исследования запатентованных технологий для реинжиниринга, предварительную оценку патентоспособности разработки. За 8 месяцев работы центром проведено 230 таких исследований.

Кроме того, Проектным офисом ФИПС, который функционирует с 2016 года, разработан механизм, помогающий на ранних стадиях разработки выявлять решения с высоким потенциалом коммерциализации. Обеспечивать их правовую охрану и импортозамещение той продукции, ввоз которой запрещен или органичен в связи с санкциями. Это позволит вывести на российский рынок новые продукты с улучшенными технико-экономическими показателями по отношению к санкционным образцам.

— Бытует мнение, что в России есть острый дефицит кадров в сфере интеллектуальной собственности. Соответствует ли оно реальному положению дел?

— Сегодня в России потребность в кадрах в сфере интеллектуальной собственности составляет более 300 тысяч человек. Всего 5 учебных заведений занимается подготовкой профильных специалистов, за 30 лет их выпущено около 10 тысяч. Это мало.



— Насколько это критично, учитывая, что перед нами стоит задача обеспечить технологический суверенитет страны? Что можно предпринять для изменения ситуации?

— Роспатент активно предпринимал и предпринимает все возможные шаги по решению этой задачи: инициируются крупные инфраструктурные образовательные проекты, с 2016 года в ФИПС создан и работает Научно-образовательный центр (НОЦ) в сфере интеллектуальной собственности. Системным решением могло бы стать включение в федеральные госстандарты высшего образования компетенций в области ИС. Необходимо подготовить педагогические кадры, что называется «на местах». В прошлом году команды из 39 вузов России (МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, Южный федеральный университет и других) прошли обучение в ФИПС и РГАИС, разработали авторские программы в сфере ИС для своих студентов и апробировали их. Для успешного решения глобальной кадровой задачи, необходимо продолжить важный проект формирования профессиональных педагогических кадров в области интеллектуально собственности в российских вузах, после чего можно ожидать синергетического эффекта масштабирования подготовки профильных специалистов.

— Многие дети уже с ранних лет заинтересованы в различных технологиях и хотят как можно раньше хотя бы прикоснуться к профессии мечты, даже изобретают что-то интересное. Есть ли планы по работе с подрастающим поколением изобретателей?

— Конечно! Роспатент и ФИПС проводят большую просветительскую работу с юными изобретателями. Так, в 2022 году участниками просветительских проектов стали почти 37 тысяч человек. Это школьники от 11 лет и старше, студенты профильных вузов (например, из Строгановки, нефти и газа им. Губкина, МАИ), учащиеся колледжей, воспитанники технопарков «Кванториум» по всей стране, образовательного центра «Сириус» в Сочи. Для юных ученых в ФИПС ежегодно проводятся сотни образовательных мероприятий — встречи, лекции, вебинары. Ребята приходят к нам на экскурсии в музей Роспатента и фонды патентно-технической библиотеки.

Также из года в год Роспатент и ФИПС поддерживают различные конкурсы и чемпионаты для научной молодежи. С 2021 года проводим конкурс «Моя патентная заявка» в рамках большой всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», которая проводится Государственной Думой, а наши эксперты проводят оценку конкурсных работ.

У нас очень много талантливых детей. Например, школьник из Нальчика Тамирлан Нагоев изобрел мобильную миниГЭС для труднодоступных горных районов и электроракетный двигатель для дальних космических полётов. На обе разработки получены патенты. Есть изобретения и с высоким потенциалом. Так, студент «Бауманки» Семен Мельников разработал робота-инспектора, способного проникать в завалы при катастрофах. Мы видим, что предлагаемые решения имеют все шансы стать продуктом и выйти в оборот на рынок.

