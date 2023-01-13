Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал страну, которая выигрывает в украинском конфликте.

В эфире радио Kossuth, венгерский лидер заявил, что этим государством являются Соединённые Штаты Америки. При этом, все страны Старого Света – главные потерпевшие от кризиса на Украине, прежде всего в экономическом плане.

По словам Орбана, в настоящий момент дискуссионным является вопрос, выигрывает или проигрывает Россия.

«Если говорить о финансовой стороне, то Россия не так уж и сильно проигрывает, – подчеркнул глава правительства Венгрии. – В экономическом плане можно с большой уверенностью сказать, что самый большим проигравшим в этом конфликте будет Европа, а победителем – США».

Как ранее писал «Эксперт», Орбан неоднократно критиковал антироссийские санкции, принимаемые объединенной Европой. В частности, он призвал отменить их.

Так, на закрытой встрече с венгерскими законодателями премьер-министр отмечал, что санкции против РФ наносят больший вред европейской экономике, чем российской. В этой связи он выражал уверенность, что отмена санкций поможет взять под контроль инфляцию и снизить риск рецессии.