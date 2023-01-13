Присоединение Индии к ценовому потолку маловероятно, считает индийский эксперт

Индия пока не присоединилась к западному ценовому потолку на российскую нефть, и маловероятно, что она сделает это в будущем, — такое мнение высказал «Эксперту» в четверг вице-президент и сопредседатель индийского рейтингового агентства ICRA Limited Прашант Васишт.

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При этом он, правда, сделал некоторые оговорки.

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«Если не будут введены санкции на импорт российских энергоносителей [как таковых — ред.], то Индия продолжит закупать нефть и газ из России», — заявил эксперт. Цену ресурса, которая может стать условием для прекращения закупок российской нефти, он не упомянул.

Отметим, что 10 января индийская газета Telegraph India сообщила со ссылкой на чиновников из Министерства промышленности страны о том, что индийское правительство рассмотрит варианты сокращения объемов закупок российской нефти в том случае, если ЕС введет дополнительные (вторичные) санкции против покупающих ее государств, а нефть из РФ окажется при этом дороже ценового потолка. Дискуссия по поводу потенциального прекращения поставок российской нефти в Индию в последнее время обострилась — в том числе потому, что президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлого года указ, согласно которому Россия не станет поставлять нефть странам, которые поддержали или поддержат ценовой потолок.

Индийские компании используют сырую нефть преимущественно для собственного производства. Это дает Прашанту Васишту основание утверждать: «Индия продает в другие страны нефтепродукты, а не сырую нефть». Он отметил также, что Индия существенно увеличила закупку нефти из России — с 400 тыс. тонн (2,9 млн баррелей Urals) в марте 2022 года до 5 млн тонн (36,4 млн баррелей Urals) в сентябре и до 4 млн тонн (29,1 млн баррелей Urals) в ноябре прошлого года.

«Скидки на российскую нефть на основе общей стоимости товара с доставкой в Индию находятся в районе $11-16 за баррель», — подсчитал индийский аналитик.

Текущий тренд свидетельствует о том, что Индия сильно увеличила долю российской нефти в импорте, а значит, заместить российские поставки было бы крайне трудно. Так, согласно данным аналитического агентства Vortexa, Россия в 2022 году стала для Индии крупнейшим нефтяным поставщиком: в декабре импорт составил 1,17 млн баррелей (160 тыс тонн Urals) в сутки — на 24% выше, чем в ноябре (закупки осуществляли, в основном, частные НПЗ).

Большая часть индийских политиков и экспертов выступают за игнорирование западного ценового потолка. 9 января глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью газете Nikkei сказал, что закупка российской нефти — это лучшее предложения на рынке для индийского потребителя. По его словам, Индия намерена продолжать столь выгодное сотрудничество, не обращая внимания на мнение других стран по этому вопросу.



11 января индийский политолог и эксперт центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан, в свою очередь, тоже сообщил ТАСС, что шансы присоединения Индии к потолку цен практически нулевые — у страны есть интерес в импорте дешевой нефти, благодаря которой Индия получает большую прибыль. Эксперт подчеркнул, что вторичные санкции ЕС за это Индии не грозят — это в какой-то степени противоречит точке зрения Прашанта Васишта, который считает, что такая опасность существует. По мнению Нандана Унникришнана, не собираются вводить санкции против Индии и американцы. Так, к примеру, индийская нефтехимическая корпорация Relience Industries, у которой есть большие активы в США, не прекратила импортировать нефть из России.