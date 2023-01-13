Путин поручил создать центр для реабилитации участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поручил создать специальный центр для лекарственного обеспечения, реабилитации и социализации участников специальной военной операции.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Кремля, Кабинету министров совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ порчено образовать специальный центр, который будет ответственным за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников СВО, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесён ущерб.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года. Ответственными за данное поручение назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и региональные власти.

Как ранее писал «Эксперт», Путин выразил поддержку участникам специальной военной операции, подчеркнув её важность не только от близких людей, но и со стороны государства. Об этом российский лидер заявил в пятницу на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.

