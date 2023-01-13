Путин принял участие в церемонии прощания с Муртазой Рахимовым в Уфе

Президент РФ Владимир Путин прибыл Уфу для участия в церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

«Глава государства почтил память покойного, возложив цветы к его гробу», — сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что траурное мероприятие прошло в концертном зале «Башкортостан».

Муратза Рахимов, возглавлявший регион более 20 лет, скончался 11 января в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

После ухода с поста президента Башкирии в 2010 году Рахимов работал председателем совета благотворительного фонда «Урал», в 2010-2012 годах он входил в совет директоров ОАО АНК «Башнефть».