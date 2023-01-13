Путин заявил о важности поддержки государством участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку участникам специальной военной операции, подчеркнув её важность не только от близких людей, но и со стороны государства.

Об этом российский лидер заявил в пятницу на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, передаёт ТАСС.

«Конечно, когда человек находится в условиях, когда жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека», – подчеркнул Путин.

Как ранее писал «Эксперт», в начале декабря 2022 года Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, заявил, что тем, кто пострадал в специальной военной операции (СВО), должна быть оказана всесторонняя поддержка.

По словам главы государства, эти люди с честью выполняли свой долг, теперь задача властей – выполнить свой.

