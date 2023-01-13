Резидент ОЭЗ Москвы вложил почти 50 млн рублей в сервис для управления проектами

Сервис для управления проектами и задачами EASY сможет участвовать в госзакупках. Разработкой программы занималась компания «Мастерская цифровых решений» - резидент особой экономической зоны Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Сервис EASY помогает компаниям организовывать их внутренние процессы и сокращать издержки за счет построения эффективной коммуникации между отделами и сотрудниками. Разработка заменяет ряд ушедших с российского рынка иностранных аналогов. В программе на данный момент предусмотрено шесть модулей: для управления проектами и задачами, планирования и проведения совещаний, автоматизации бизнес-процессов, визуализации бизнес-метрик, планирования загрузки сотрудников, а также бизнес-мессенджер.

«Компания «Мастерская цифровых решений» специализируется на разработке программного обеспечения. Созданная ей инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет использоваться на объектах с повышенными требованиями информационной безопасности и участвовать в госзакупках. Программный продукт компания создавала и совершенствовала с 2019 года. Инвестиции в него составили около 50 миллионов рублей», – рассказал Овчинский.

Помимо участия в госзакупках и расширения круга потенциальных клиентов, программы из реестра получают льготу по НДС. Кроме того, организация может претендовать на безвозвратный грант на зарплаты сотрудникам, закупку нового оборудования и другие цели.

Разработка резидента может быть использована в различных отраслях: в сфере проектирования и строительства, производства и дистрибуции бытовой техники, а также компаниях, оказывающих юридические услуги.

«Сервис входит в число инноваций в области цифровых решений, которые являются одними из самых востребованных в экономике. Его включение в реестр отечественного ПО служит подтверждением качества и надежности разработки», – уточнил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.