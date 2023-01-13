«Росатом» приобрел долю в уставном капитале разработчика симуляций кибератак «КонтролХак»

Компания «Инновационный хаб Росатома» войдет в уставной капитал разработчика платформы симуляции кибератак «КонтролХак».

Об этом сообщила пресс-служба «Иннохаба».

«"Иннохаб Росатома" официально станет инвестором одного из самых перспективных российских программных продуктов в области кибербезопасности: руководитель направления "Инновационный портфель" "Иннохаба Росатома" Алексей Аброськин и владельцы ООО "КонтролХак" Максим Пятаков и Сергей Куприн подписали соглашение о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале компании», — указывается в сообщении.

«КонтролХак» является разработчиком платформы для симуляции атакующих хакерских техник, которая тестирует надежность средств защиты информационной инфраструктуры, устраняет проблемы в их работе и повышает эффективность. База данных атакующих техник применима для всех видов операционных систем — Windows, Linux, Mac OS — и постоянно обновляется. Потенциальный объем рынка подобных систем в РФ оценивается примерно в 500 млн руб.

Сообщается, что объем подтвержденных клиентских договоренностей, которых команде уже удалось достичь за время акселерации в «Иннохабе Росатома», составил 125 млн руб,

В 2023 году компании планируют выйти на рынки ближнего зарубежья и начать работать с внутренними заказчиками госкорпорации.

«Инновационный хаб Росатома» — институт развития инноваций госкорпорации «Росатом». Компания служит «единым окном» для приема, оценки и вывода на стадию реализации проектов как предприятий «Росатома», так и внешних команд. Кроме того, «Иннохаб» участвует в реализации стратегических проектов атомной отрасли.

ООО «КонтролХак» входит в число резидентов «Сколково». В ноябре прошлого года компания стала победителем конкурса «DeepTech Cybersecurity: передовые технологии кибербезопасности».