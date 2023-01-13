Рост ставок обойдется мировым заемщикам в $8,6 трлн

Как сообщило в пятницу Reuters, по расчетам S&P Global, дополнительные расходы на обслуживание долга, связанные с подъемом ставок мировыми центробанками, составят $8,6 трлн. Естественным следствием этого станет замедление экономической активности.

Крупные центральные банки в борьбе с инфляцией повысили в 2022 году ставки на рекордные 2700 базисных пунктов. И этот процесс продолжается, хотя опасения по поводу стоимости заимствований, способной спровоцировать глобальную рецессию, только растут.

«Более высокие процентные расходы уже создают нагрузку на менее кредитоспособные правительства и корпорации, а также на домохозяйства с низкими доходами», — сообщается в отчете S&P Global.

Требуемая доходность предприятий по новым проектам растет вместе с увеличением затрат на заемные средства, что «ограничит будущие объемы деловой активности». А связанное с этим замедление экономики только усугубит долговое бремя.

S&P Global получило оценку дополнительных платежей в размере $8,6 трлн долларов, применив к общей сумме глобального долга, составляющей около $300 трлн, повышение ставки на три процентных пункта. Но центробанки активно ужесточают денежно-кредитную политику и нельзя исключать, что эта цифра со временем окажется заниженной.

Заявление S&P — еще один голос в хоре политиков, экспертов и международных организаций, предупреждающих о негативном влиянии дорожающего обслуживания долгов на экономику, компании и домохозяйства. Так, в декабре президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявлял, что беднейшие государства мира заплатят кредиторам по итогам 2022-го $62 млрд, что на 35% больше, чем в прошлом году. И дефолты развивающихся стран в прошлом году уже были.

В 2023-м расходы беднейших государств на обслуживание долгов только вырастут. Это повышает риск перехода этой группы стран к финансовому хаосу и беспорядочным дефолтам.

