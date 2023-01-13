«Ростех» поставил более 300 единиц сельхозтехники «Русич» почти на 200 млн рублей

Научно-исследовательский технологический институт имени П.И. Снегирева, входящий в «Ростех», в прошлом году реализовал свыше 300 единиц сельхозтехники «Русич» на сумму свыше 190 млн руб.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, самым большим спросом пользовались две новые модификации культиватора «Русич», выпущенные в серийное производство в 2022-м. Продажи этих моделей составили более 30% от поставок предпосевных культиваторов.

«Агрегаты шириной 14 и 16 метров — четырехрядные модели "Русич" КПП-14-4 и "Русич" КПП-16-4 имеют улучшенные эксплуатационные характеристики. Расстояние между рабочими органами увеличено, а значит, не происходит забивание стоек при культивации пожнивными остатками. Это позволяет значительно сократить время и затраты на техобслуживание агрегата в разгар сезона», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что наряду с улучшенными эксплуатационными характеристиками машины укомплектованы стойками и стрельчатыми лапками собственного производства. «По результатам сравнительных испытаний, проведенных на Северо-Кавказской машиноиспытательной станции, установлено, что стрельчатые лапы производства НИТИ им. П.И. Снегирева имеют меньший износ, чем аналогичные изделия импортного производства», — уточняется в соообщении.

За все годы работы НИТИ им. П.И. Снегирева выпустило и поставило более 1300 единиц сельхозтехники на общую сумму около 800 млн руб., отмечают в «Ростехе». Продукцию предприятия используют аграрии из 25 регионов РФ, оно выступает поставщиком компании «Росагролизинг».