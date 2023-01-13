Рубль пообедал и ушел в коррекцию. Но обещал вернуться

В первой половине дня российская валюта укреплялась, на пике почти достигнув отметки 67 руб. за доллар. Сложилось впечатление, что пара доллар-рубль сумела преодолеть техническую поддержку 67,3-67,5, и двинулась в сторону цели январского роста 65.

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