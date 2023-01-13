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Рубль пообедал и ушел в коррекцию. Но обещал вернуться

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
13 января 2023, 20:11

Курс рубля в обед начал снижаться на фиксации прибыли спекулянтами. Аналитики ждут, что на следующей неделе его укрепление возобновится. Индекс Мосбиржи растет – и вновь во главе со Сбером.

Коллаж: Тамара Ларина