В первой половине дня российская валюта укреплялась, на пике почти достигнув отметки 67 руб. за доллар. Сложилось впечатление, что пара доллар-рубль сумела преодолеть техническую поддержку 67,3-67,5, и двинулась в сторону цели январского роста 65.
Рубль пообедал и ушел в коррекцию. Но обещал вернуться
Курс рубля в обед начал снижаться на фиксации прибыли спекулянтами. Аналитики ждут, что на следующей неделе его укрепление возобновится. Индекс Мосбиржи растет – и вновь во главе со Сбером.
Коллаж: Тамара Ларина
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