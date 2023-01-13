В РЖД рассказали о планах по развитию Байкало-Амурской магистрали в 2023 году

РЖД в течение ближайших 12 месяцев намерены сфокусироваться на увеличении пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Иркутской области и Бурятии.

Об этом рассказал начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) Вадим Владимиров, передает «Интерфакс».

«Основная наша задача — это вторые сплошные пути по участкам БАМа. Это строительство новых путей вокруг крупных узлов: Новой Чары, Таксимо, станции Лена. Другими словами, речь идет о том, что двухпутные разъезды, вставки будут от станции Лена до Таксимо», — сказал он.

Глава ВСЖД уточнил, что в 2023 году филиал построит на БАМе 17 новых объектов в рамках проектов по реконструкции станций и созданию двупутных вставок, а также 23 объекта, связанных с энергоснабжением магистрали.

«В конечном итоге наша цель сейчас такая: сделать межпоездной интервал менее 10 минут, а не 15-20 минут, как есть сейчас», — пояснил он.

Комментируя итоги работы по увеличению пропускной способности Транссиба в 2022 году, он отметил, что филиал ликвидировал «последние барьерные места по главному ходу». В частности, по его словам, РЖД завершили реконструкцию станций Переёмная, Андриановская, Онохой; на 2023 год остается реконструкция станции Большой Луг в Иркутской области, откуда начинается сложный горно-перевальный участок к югу от Байкала.

Владимиров отметил, что РЖД к концу 2023 года закончат II и III этапы модернизации станции Тайшет, где сходятся БАМ, Транссиб и Южсиб. В рамках этих этапов предусмотрено удлинение существующих путей транзитного парка и укладка трех новых путей, а также разделение потоков пассажирских поездов.

Комментируя перенаправление грузопотоков после февраля 2022 года, начальник ВСЖД сообщил, что к портам Дальнего Востока дополнительно отправились около 15 млн тонн грузов, в связи с этим филиал ищет «технологии, которые позволят вывезти продукцию в большем объеме». Речь идет в том числе о тяжеловесных поездах до 7,1 тыс. тонн для угольщиков и нефтяников, контейнерных поездах для «Группы «Илим», поясняет агентство.

Ранее о том, что модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей станет ключевым инфраструктурным проектом РЖД в 2023 году, заявил курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам председателя совета директоров ОАО «РЖД», вице-премьера Андрея Белоусова, в 2022 году РЖД выполнили задачу по освоению средств в рамках проекта: 131 млрд рублей — максимальная сумма за все предыдущие годы. При этом он подчеркнул, что удалось достичь главного показателя — провозная способность БАМа и Транссиба увеличилась со 144 млн тонн до 158 млн тонн.