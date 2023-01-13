В Швеции нашли крупное месторождение редкоземельных металлов

В шведской Арктике геологи государственной горнодобывающей компании LKAB обнаружили крупнейшее в Старом Свете месторождение редкоземельных металлов (РЗМ), при помощи которого в Брюсселе надеются избавиться от зависимости в этом очень ценном сырье от Китая, где находится большая часть их запасов на планете.

Геологоразведочные работы продолжаются. На данном же этапе предполагается, сообщает Bloomberg, что месторождение, расположенное к северу от крупнейшего рудника компании LKAB в районе арктического городка Кируна, содержит свыше 1 миллиона тонн РЗМ. LKAB попросит у регулятора разрешение на добычу металлов уже в этом году.

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«Начать добычу и поставить наши РЗМ на рынок мы сможем не ранее, чем через 10-15 лет»,- объяснил глава компании Ян Мостром.

РЗМ называются «редкими», конечно, не случайно – их, действительно, на нашей планете немного. Относительно, конечно. Эта редкость является одним из главных препятствий «зеленого» перехода, т.е. замены ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии. Основные запасы РЗМ находятся в Китае и некоторых районах Юго-Восточной Азии. По данным USGS, в 2021 году запасы оксидов редкоземельных металлов в КНР оценивались приблизительно в 44 млн тонн. При этом Китай увеличил их добычу со 140 тыс. тонн в 2020 году до 168 тыс. тонн в позапрошлом году.

Доминирование Поднебесной на рынке РЗМ наиболее болезненно и остро ощущается в Европе, которая пытается стать лидером в производстве «чистой» энергии. Швеция, кстати, уже играет очень заметную роль в «зеленом» переходе. Находка крупнейшего на континенте месторождения этого редкого и важного сырья поможет ей укрепиться в роли лидера этого перехода. Достаточно сказать, что Стокгольм добывает приблизительно 90% железных руд континента. Причем, львиную долю добычи дают расположенные на севере рудники компании LKAB.

По мнению старшего геолога USGS Эрика Джонссона, LKAB при помощи новой находки сможет существенно обеспечить потребность Европы в редкоземельных металлах. Запасы РЗМ в Скандинавии до находки месторождения около Кируны оценивались приблизительно в 36 млн тонн. Причем, большая их часть находится в недрах на юге Гренландии.

LKAB неплохо знакома с производством редкоземельных металлов, но до сих пор все производство ограничивалось добычей их из отходов основного производства. К сожалении, в открытом месторождении содержание РЗМ в рудах слишком низкое, чтобы говорить хоть о какой-то прибыли.

Кстати, Стокгольм, который полторы недели назад на ротационной основе возглавил Евросоюз на шесть месяцев, пригласил Еврокомиссию на двухдневный саммит в Кируну, которая является моногородом, т.е. полностью зависит от работы рудника LKAB.