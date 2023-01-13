СМИ: доходы беднейших россиян вдвое превысили инфляцию

Увеличение выплат беднейшим слоям населения России сделало рост их доходов в 2022 году более чем в два раза выше уровня инфляции в стране.

Об этом говорится в статье агентства Bloomberg, которое ссылается на выводы своих экспертов. В частности, они отмечают, что власти РФ выделяет около двух третей своего бюджета на оборону, безопасность и социальные программы.

«Увеличение социальных выплат уже привело к росту доходов беднейшей прослойки населения более чем в два раза выше уровня инфляции, и это единственная группа, у которой дела идут так хорошо», – отмечается в публикации Bloomberg.

Агентство также цитирует профессора МГУ Натальи Зубаревич, по словам которой, экономическая политика властей России в настоящее время нацелена в первую очередь на представителей бедных слоев населения.

«Программы властей нацелены на бедных и почти бедных. Послание для среднего класса таково: «До свиданья, ребята, вы сами по себе»», – заявила Зубаревич.

Как ранее писал «Эксперт», в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говоря о планах Запада смять российскую экономику заявил, что бедность в стране снижается, а доходы людей с минимальными заработками увеличились на 27,8% номинально.

Глава государства при этом напомнил, что было принято важное решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которое напрямую коснулось более 5 млн. После чего последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий на 10%.

«В результате в третьем квартале уровень бедности снизился у нас до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале, хочу это подчеркнуть..., что позволило сократить и уровень неравенства немножко», – резюмировал президент.