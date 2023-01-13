СМИ: в Кремле начали подготовку к президентской кампании

Внутриполитический блок Кремля приступил к подготовке президентской кампании в России 2024 года.

При этом там исходят из того, что выборы главы государства пройдут в запланированные сроки и при участии нынешнего президента Владимира Путина, пишет газета «Коммерсант»

По данным издания, которое ссылкой на источники, близкие к администрации президента, уже начались совещания с экспертами. Однако никаких чётких контуров идеологической составляющей пока нет. Хотя вполне очевидно, что она будет построена на идее единства.

В настоящее время представители администрации российского лидера готовятся к отслеживанию хода региональных выборов этого года и изучению разработок, которые будут использовать их участники.

Также в материале «Коммерсанта, отмечается, что среди новых условий, которые приходится учитывать при планировании – изменившаяся ситуация в соцсетях и СМИ в целом, а также появление новой крупной социальной группы. Речь идёт о лица, имевших отношение к специальной военной операции.

Как ранее писал «Эксперт», в конце декабря 2022 года руководитель пресс-службы главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал заявление о президентских выборах, которые должны пройти в России в 2024 году.

По словам представителя Кремля, они запланированы, и с точки зрения начала электоральных процессов – так или иначе последуют

«Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют», – сказал тогда пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, ближайшие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года, а избирательная кампания стартует после их официального назначения Советом федерации в декабре 2023-го, то есть менее чем через год. Предыдущие президентские выборы-2018 были назначены 17 декабря 2017 года, а Путин анонсировал свое участие в них 6 декабря того же года.