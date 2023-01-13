Советник врио главы ДНР сообщил о взятии Артемовска в окружение российскими военными

Российские военные взяли Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР в оперативное окружение.

Как утверждает советник врио главы республики Игорь Кимаковский, вокруг всего города «плотно работает» артиллерия РФ. «С двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — цитирует Кимаковского ТАСС.

В настоящий момент в районе Артемовска ведутся ожесточенные бои.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Соледар и Артемовск близки к освобождению. По его словам, взятие под контроль Артемовска позволит перейти к дальнейшему освобождению территории республики, в частности, краматорского направления. В среду, 11 января, Минобороны РФ сообщило о блокировке Соледара российскими подразделениями ВДВ.