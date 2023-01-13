Странное поведение Риши Сунака начало беспокоить консерваторов

Британские консерваторы все чаще обсуждают странные манеры партийного лидера и премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, пишет Politico. Тори, причем, речь идет не столько даже о рядовых членах, сколько о руководстве правящей партии, все больше сомневаются в лидерских качествах Сунака, без которых невозможно возглавлять правительство, и опасаются, что скоро отсутствие свойств, присущих лидеру, начнут замечать и простые избиратели.

В первую очередь речь идет о том, что новый премьер, очевидно, не понимает, что на посту главы правительства необходимо вести себя скромно и хотя бы изображать близость с народом, а не отдаленность от него дорогой одеждой и обувью. Напомним, что Сунак женат на дочери миллиардера и владеет многочисленными домами и поместьями, разбросанными по всему королевству. На его многочисленные символы богатства все чаще обращают внимание и простые избиратели.

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Во время рождественских праздников премьера, например, сняли в центре для бездомных, где он интересовался у явного бомжа, не работает ли тот в бизнесе и не хочет ли поменять профессию и заняться инвестированием? Собеседник Сунака очень сухо ответил, что сначала ему нужно пережить Рождество. Причем, позднее, после опубликования текста всей беседы, стало ясно, что тон разговора задавал бездомный. Ролик с неуклюжей попыткой сблизиться с народом попал в WhatsApp и вызвал там большой ажиотаж. Большинство комментариев носят негативный характер. Похвалили же Риши за явно провальную попытку улучшить имидж у простых избирателей лишь пользователи из левых партий и специалисты по работе с бездомными.

В прошлом году улыбку у пользователей соцсетей, но недовольство у однопартийцев вызывали ролики, на которых Риши Сунак безуспешно пытался засунуть банковскую карту в банкомат. Было очевидно, что он делает это, наверняка, впервые в жизни.

Такую же негативную реакцию вызвал клип с 21-летним Сунаком, появившийся в соцсетях летом 2022 года во время избирательной кампании перед выборами лидера Консервативной партии, из которого ясно, что у него не было друзей среди рабочего класса.

Тори, конечно, желают своему молодому лидеру успехов в его нелегкой работе, но понимают, что лейбористы обязательно воспользуются упомянутыми выше и многими другими схожими роликами во время избирательной кампании к следующим парламентским выборам.

«Проблема в том, что после просмотра таких роликов,- приводит Politico слова одного из видных консерваторов,- становится очевидно, что он – мультимиллионер».

Проблема, конечно, носит больше психологический характер, потому что наличие миллионов автоматически не означает, что их обладатель не может руководить правительством, но с другой стороны, она имеет, так сказать, «накопительный характер», т.е. с каждым подобным роликом, в котором премьер предстает не в самом благоприятном свете, накапливается негативный эффект.

Все больше консерваторов недовольны не только внешним видом лидера, но и его речью. Все чаще обращают внимание на то, что Сунак выражается высокопопарно и говорит, как учитель с учениками. Не всем в партии нравится и его манера общаться с людьми в формате вопросов и ответов.

Telegraph и Times, всегда поддерживающие на выборах консерваторов, раскритиковали большое новогоднее выступление премьер-министра. Причем, критике подверглись не столько содержание, сколько голос Сунака и манера говорить. Премьера все чаще сравнивают с лейбористом Дэвидом Милибэндом, который три года (2007-10) возглавлял Форин Офис и которого тоже много критиковали за манеры, одежду, голос и так далее.

Противники Сунака часто вспоминают его беседу со школьниками, когда он еще возглавлял министерство финансов. Будущий премьер тогда признался, что в детстве был большим поклонником коки. После этих слов повисло неловкое молчание, после чего он понял, в чем дело, и начал торопливо объяснять, что имел в виду «кока-колу», а не наркотик.

Источники в правительстве рассказали автору статьи в Politico о первом после избрания телефонном разговоре премьера с французским президентом. По их словам, у Сунака произвел очень жалкое впечатление. Он говорил так с Макроном, что невольно складывалось впечатление, будто он заискивает перед собеседником и очень хочет набиться в друзья.

Сторонники Сунака и подчиненные утверждают, что изредка, как, кстати, у всех, неловкие моменты у него действительно возникают, но лишь во время общения на телекамеру. В простом же общении, уверяют они, Риши – очень добрый, умный и общительный человек, который говорит, как любой нормальный человек, на интересующие всех британцев темы.

