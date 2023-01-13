Глобальный импорт сжиженного газа установил в 2022 году рекорд

Импорт сжиженного газа (СПГ) в прошлом году вырос на 5,8% по сравнению с 2021 годом и составил, по данным Refinitiv, одного из крупнейших поставщиков данных для финансовых рынков, 409 млн тонн. Важную роль в установлении этого рекорда сыграла Европа, которая начала в 2022 году отказываться от российского газа и заменять его СПГ, главным образом, из Америки. При этом европейцам пришлось выдержать жесткую конкурентную борьбу с Азией, из которой они за счет более высоких цен вышли победителями.

Немного ниже – в 400,5 млн тонн оценили глобальный импорт сжиженного газа в аналитической компании Kpler. По их данным, рост по сравнению с предыдущим годом (379,6 млн тонн) составил 5,5%.