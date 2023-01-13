Глобальный импорт сжиженного газа установил в 2022 году рекорд

Импорт сжиженного газа (СПГ) в прошлом году вырос на 5,8% по сравнению с 2021 годом и составил, по данным Refinitiv, одного из крупнейших поставщиков данных для финансовых рынков, 409 млн тонн. Важную роль в установлении этого рекорда сыграла Европа, которая начала в 2022 году отказываться от российского газа и заменять его СПГ, главным образом, из Америки. При этом европейцам пришлось выдержать жесткую конкурентную борьбу с Азией, из которой они за счет более высоких цен вышли победителями.
Немного ниже – в 400,5 млн тонн оценили глобальный импорт сжиженного газа в аналитической компании Kpler. По их данным, рост по сравнению с предыдущим годом (379,6 млн тонн) составил 5,5%.
До 2022 года основным потребителем сжиженного газа была Азия. Европа стала главным рынком в прошлом году, на нее пришлась почти четверть всего глобального импорта. В 2022 году она получила 101 млн тонн СПГ, на 58% (!) больше, чем годом ранее. По данным того же Refinitiv, это составило 24% от суммарного импорта.
Победе в конкурентной борьбе с Азией, кроме готовности платить за сжиженный газ любые деньги, в немалой степени способствовало и снижение спроса на СПГ в Азии за счет, главным образом, Китая. В Поднебесной из-за вспышки коронавирусной пандемии и локдаунов резко замедлилось развитие экономики. С другой стороны, большинство стран Южной и Юго-Восточной Азии просто не смогли себе позволить покупать сжиженный газ на спотовом рынке по таким высоким ценам, какие были большую часть прошлого года.
Резкий рост спроса на СПГ в Европе на 50 млн тонн еще больше усилил и без того существовавший дефицит газа и привел к критической ситуации. За год существенно изменились транспортные потоки. Если раньше Старый Свет играл на рынке СПГ пассивную роль, то в прошлом году он стал на нем очень активным игроком.
Последние пару-тройку месяцев цены на газ в Старом Свете снижаются благодаря, в основном, аномально теплой осени и зиме. Сейчас европейские цены опустились даже ниже цен на Севере Азии. Несмотря на это американский сжиженный газ продолжает в основном идти в Европу, но не по инерции, а из-за того, что спрос в Азии продолжает оставаться низким. Пекин фактически отменил в конце прошлого года тактику нулевой терпимости к ковиду, но для полного возврата второй экономики на допандемический уровень необходимо время.