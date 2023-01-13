Украинским беженцам в Великобритании начали отказывать в медицинской помощи

В последние время участились случаи, когда беженцам из Украины, которые нашли временное пристанище в Великобритании, стали отказывать в медицинской помощи.

Об этом, в частности, пишет Telegraph. По данным издания, 22-летния киевлянка Мария, проживавшая в Шотландии с лета 2022 года, была вынуждена вернуться на родину, так как не могла получать медицинскую помощь в британских клиниках.

Известно, что девушка нуждалась в постоянных анализах крови для регулирования приёма лекарственных средств. Однако спустя некоторое время Марию предупредили, что по причине переполненности медицинских учреждений беженка не может получать необходимые ей услуги.

«Ожидание было настолько долгим, действительно было более разумно рискнуть вернуться в зону боевых действий к врачу в Киеве, что она и сделала», – рассказал изданию лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон.

По словам политика, сирены воздушной тревоги, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты для Марии оказались менее пугающими, чем ожидание получения квалифицированной врачебной помощи от Национальной службы здравоохранения Шотландии.

Как ранее писал «Эксперт», жительница Польши выгнала украинскую беженку и её дочь из своего дома из-за борща и пельменей. По данным местных СМИ, Тереза – повар по профессии – рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с её дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и борщ.

Со слов женщины, первоначально дела шли хорошо, однако позже гости из «незалежной» стали устанавливать свои порядки, превратив кухню в производственную площадку. В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием.

«Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Я сказала мужу: если я ещё когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», – резюмировала жительница Польши.