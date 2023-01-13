В Госдуме предложили отбирать имущество у покинувших РФ граждан, оскорбляющих российских военных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить конфискацию имущества у граждан РФ, выехавших за границу и позволяющих себе оскорбительные выпады в адрес России и ее военнослужащих.

Как написал Володин в своем Telegram-канале, соответвствующие статьи Уголовного кодекса РФ было бы целесообразно дополнить подобным пунктом.

Председатель Госдумы уточнил, что речь идет о россиянах, которые «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев».

Володин пояснил, что в соответствии с законодательством РФ такие заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил. По утверждению Володина, «как показала практика, существующих мер реагирования недостаточно».

«Установить состав преступления — это задача следствия», — добавил он.