В МИД РФ заявили, что переговоры Москвы и Киева должны проходить без посредников

Лучшим вариантом контактов России и Украины в случае их возобновления были бы прямые переговоры.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сказал дипломат.

Он напомнил, что в прошлом году переговоры Москвы с Киевом были именно прямыми. «В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами», — подчеркнул Полищук.

Помощь в организации площадки для переговоров между РФ и Украиной предлагали, в частности, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, а также Ватикан.