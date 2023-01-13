В приложении «Госуслуги Авто» стала доступна электронная версия водительского удостоверения

Сервис «Госуслуги Авто» отныне предоставляет возможность использовать электронную версию водительского удостоверения, а также цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

Как сообщается в Telegram-канале Минцифры, это стало возможным благодаря совместной работе ведомства и МВД.

Для предъявления документов в приложении необходимо выбрать водительские права или СТС и нажать «Предъявить документы». Инспектор ДПС считает QR-код, после чего все данные данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции.

Кроме того, в приложении появилась опция онлайн-оформления европротокола; также через него можно оплатить либо обжаловать штраф, воспользоваться сервисом проверки автомобиля и записаться на регистрацию машины или замену водительских прав.

Отмечается, что предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, наличие электронных документов не отменяет обязанности иметь при себе водительское удостоверение и СТС в оригинальном виде, передает «Интерфакс». «Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1. ПДД, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки», — пояснила она.

Приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года, в настоящий момент им пользуются свыше 2,5 млн водителей.