В ЦБ рассказали, как мошенники выманивают деньги у тех, кто ищет работу

Мошенники часто рассылают по электронной почте, через СМС или мессенджеры привлекательные предложения о работе: с высокой оплатой труда, неполным рабочим днем и несложными задачами. Обычно они предлагают зарабатывать на маркетплейсах. Однако рассылкам с подобным предложением доверять нельзя, особенно если в процессе переговоров выясняется, что нужно оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Такие предложения «гарантированной работы» — популярный прием мошенников, предупредили специалисты образовательного проекта Банка России «Финансовая культура».

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«Для уточнения деталей человеку предлагают перейти в мессенджер. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку "менеджеры по подбору персонала". Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос. Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а с помощью данных банковской карты жертвы и номера ее телефона они получают доступ к личному кабинету в банке и крадут деньги со счетов», — пояснили в своем Telegram-канале специалисты ЦБ.

Чтобы не попасть в эту ловушку, эксперты советуют всегда читать отзывы о работодателе. Также следует помнить, что паспортные данные можно сообщать только при подписании трудового договора и соглашения об обработке персональных данных, а секретные данные своей карты нельзя говорить никому и ни при каких обстоятельствах.

