В Челябинске основана компания Furbau, в которую вошли четыре кирпичных завода

Челябинские ООО «Копейский кирпичный завод» и ООО «Коркинский кирпичный завод», купившие в 2022 году два кирпичных завода в Сибири, объединили свои активы в одну группу под названием Furbau.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора ООО «УралГлавКерамика» (УГК, дилер Копейского и Коркинского заводов) Оксану Максимову.

Уточняется, что в новую структуру вошли Копейский и Коркинский заводы, а также ООО «Ленинск-Кузнецкий кирпичный завод» (Кузбасс) и завод «Копыловская керамика» (Томская область), которым управляет ООО «СибирьЛизингКом».

По словам Максимовой, решение о расширении производств было принято собственниками. «С новыми заводами мы стали самыми крупными производителями керамического кирпича на Урале и в Сибири», — отметила коммерческий директор УГК.

Как сообщается на сайте новой компании, суммарный объем выпуска готовой продукции со всех заводов Furbau ежегодно составляет более 200 млн. усл. шт.

Уточняется, что реализацией керамического кирпича будет заниматься зарегистрированное в конце декабря ООО «Фурбау». По данным ЕГРЮЛ, организация в равных долях принадлежит Копейскому и Коркинскому заводам.

Коркинский кирпичный завод через юрлиц принадлежит челябинским предпринимателям Сергею Головко, Екатерине Головко, Александру Головко и Елене Лисовской. Мажоритарием Копейского завода (85,98%) выступает Александр Головко, еще 14% уставного капитала предприятия принадлежат крупному производителю ферросплавов АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК).

Ленинск-Кузнецкий кирпичный завод был куплен в середине 2022 года, им также владеет Сергей Головко и УГК. Известно, что в ноябре Головко через ООО «СибирьЛизингКом» и ООО «Формат» приобрел «Копыловскую керамику» в Томской области.