В ЯНАО предложили внедрить механизм выделения и объединения лицензий на пользование недрами

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил федеральному министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову изучить возможность введения механизма выделения и разделения лицензий на пользование недрами.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона. В настоящий момент изменить границу лицензионного участка можно только расширением за счет нераспределенного фонда.

«Новый механизм будет востребован ведущими компаниями, добывающими углеводороды на Ямале. Они смогут начать разработку залежей, где добыча ранее не велась, в частности на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона», — пояснил Артюхов.Глава региона указал на то, что новый механизм позволит повысить эффективность разработки месторождений и привлечь инвестиции под вновь сформированные (после разделения или объединения участков) проекты, в том числе связанные с трудноизвлекаемыми запасами.

Александр Козлов, в свою очередь, отметил, что Минприроды готовит законопроект, который позволит усовершенствовать механизм изменения границ лицензионных участков с помощью их разделения, выделения и объединения. Повысить эффективность взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами в этой сфере должна помочь цифровая трансформация отрасли.

«Благодаря этой работе будет обеспечена бесшовная передача данных между ведомствами, которая не требует бумажных запросов. Информация будет забираться Роснедрами с витрин данных других ведомств», — сказал чиновник.