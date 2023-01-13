Владимир Ефимов: Москва привела к единому стандарту 80% госзакупок

Власти Москвы разработали типовую документацию для 80% закупок, которые регулярно объявляют городские заказчики. Это повышает прозрачность процедур и снижает вероятность появления ошибок в техзаданиях, сообщил 13 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что мэрия города с 2015 года приводит госзакупки к единому стандарту. В ходе нее утверждают типовые формы документов по тендерам по наиболее популярным у заказчиков товаров, работ и услуг. «Также устанавливаются единые, понятные для всех участников требования. На начало 2023 года число комплектов такой документации, используемой государственными заказчиками Москвы, достигло 434, они могут использоваться для 80% госзакупок города», – сказал Владимир Ефимов.

Типовая документация, которую теперь используют городские заказчики, повышает прозрачность госзакупок, снижает возможность появления ошибок в техническом задании, а также сводит практически к нулю риски возможного обжалования тендеров. Это способствует экономии до 10% средств бюджета столицы.

В течение 2022 года утвердили 72 комплекта такой типовой документации. Из них по 18 комплектов связаны со сферами городского хозяйства, имущества, транспорта, а также на закупки в области общегородских задач, таких как закупка систем видеонаблюдения или пожарной автоматики, уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. «Кроме того, 11 комплектов типовой документации разработано для здравоохранения и 7 – для сферы информатизации», — добавила она.

В 2023 году мэрия столицы намерена продолжить работу в этом направлении, а также разработать справочник с характеристиками товаров, которые закупают городские заказчики. В частности, это оптимизирует трудозатраты заказчиков на составление спецификаций в закупочной документации, гарантирует целостность системы московских закупочных классификаторов и справочников, а также позволяет автоматизировать процесс связи между столичными и федеральными каталогами, резюмировала Мария Багреева.