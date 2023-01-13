Владимир Ефимов: промпроизводство Москвы выросло на 9,1%, несмотря на санкции

Индекс промышленного производства Москвы в январе - ноябре 2022 года вырос на 9,1% несмотря на давление иностранных санкций и проблемы с зарубежными поставками. Об этом сообщил 13 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на санкционное давление, проблемы с цепочками поставок, поиском сырья и комплектующих, московские предприятия продолжили наращивать объемы производства. В январе – ноябре 2022 года рост столичной промышленности составил 9,1%, а обрабатывающих производств – 10,9%», – сказал Владимир Ефимов.

По его оценке, московские промышленники преодолели трудности и сегодня инвестируют в расширение свои производств и наращивание их мощности. Помощь им в этом оказывают, в том числе, мэрии города: в 2022 году мерами господдержки воспользовались примерно 400 крупных и средних предприятий Москвы.

«Кроме этого, за год был принят ряд ключевых решений, реализация которых обеспечит положительную динамику в промышленности в будущем. Например, нам удалось создать несколько кластеров, которые станут не только базой для развития высокотехнологичных производственных площадок, но и местом сосредоточения лучших научных и инженерных разработок в масштабах всей страны», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

При этом город продолжает стимулировать развитие промышленности. Так, инвесторы могут арендовать землю без торгов, чтобы построить инновационное или социально значимое производство.

Напомним, в рамках антикризисных мер в марте 2022 года мэрия Москвы приняла решение предоставлять землю в аренду по льготной ставке за 1 рубль в год. За счет этого компании могут сократить свои затраты и в короткие сроки начать серийное производство. По официальным данным, сегодня договоры аренды участков по льготной ставке заключены с 13 инвесторами. Они намерены вложиться в создание пищевых производств, мебельных предприятий, заводов по выпуску строительной и другой продукции.