Владимир Ефимов: выручка сферы развлечений Москвы в новогодние каникулы выросла на четверть

За первые 8 дней минувших январских каникул оборот сферы развлечений в Москве вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года и достиг почти 26 млрд рублей. Жители и туристы в новогодние праздники активно ходили в кино, на концерты, в музеи и рестораны. Об этом сообщил 13 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые 8 дней января 2023 года оборот кинотеатров превысил 1,5 млрд рублей, что в текущих ценах в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. На столько же выросла посещаемость сеансов: количество транзакций в праздники достигло 2,9 млн. Вклад в позитивную динамику внесли новогодние кинопремьеры», — сказал Владимир Ефимов.

В свою очередь, выручка музеев Москвы за этот период выросла на треть и составила 330 млн рублей. Количество чеков также увеличилось (на четверть) до 376 тысяч, добавил вице-мэр. Театры же и концертные залы выручили более двух млрд рублей — это больше чем вдвое превышает их оборот по сравнению с первой неделей января прошлого года (тогда в сфере культуры были введены меры против инфекции коронавируса). А рестораны, бары и кафе столицы в новогодние праздники заработали более 11 млрд рублей: на 17% больше, чем год назад. У них выросло и количество посетителей: количество транзакций выросло примерно на 4% до 12 млн шт.

В целом за период с 1 по 8 января выручка туристического сектора Москвы увеличилась значительно, отметили в департаменте экономической политики и развития столицы. Так, за этот период турагентства Москвы продали путевок на 8 млрд рублей: в текущих ценах это на 43% больше, чем в январе 2022-го. «В этом году поездкам по России и за рубеж не препятствуют антиковидные ограничения, которые еще действовали в начале прошлого года», — пояснили в департаменте.