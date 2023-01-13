ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новый рейтинг доверяя президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно опросу, в доверии к российскому лидеру признались 78,4% респондентов. На втором месте глава Кабмина Михаил Мишустин (61,8%), на третьем председатель фракции «Справедливая Россия – за правду!» Сергей Миронов (32,4%), передаёт РИА Новости.

При этом одобряют деятельность Путина на посту президента РФ 74,9% участников опроса, деятельность Мишустина в должности премьер-министра – 52,8%, правительства РФ – 49,9%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в период с 26 по 30 декабря 2022 года. В нём приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории нашей страны. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как ранее писал «Эксперт», согласно результатам опроса ВЦИОМ, который был опубликован 23 декабря 2022 года, своё доверие президенту выразили 78,1% россиян, уровень одобрения деятельности Путина тогда составлял 74,3%.

