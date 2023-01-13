За утечку персональных данных введут оборотные штрафы

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, а также усилить ответственность за их незаконный оборот. Это входит в перечень президентских поручений, принятых по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопросы об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил о подготовленном законопроекте, предусматривающем введение штрафов за утечку персональных данных — они могут составить до 3% от оборота компании. По его мнению, такие штрафы заставят компании инвестировать больше средств в безопасность.