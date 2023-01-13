Заммэра Ефимов: неэффективно используемый участок в районе Аэропорт реорганизуют по программе КРТ

Участок площадью 1,6 га в районе Аэропорт реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий Москвы. Предварительный инвестиций в проект оценивается почти в 2,8 млрд рублей, сообщил 13 января заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения, опубликованный на сайте правительства города.

Речь идет о территории, расположенной между 1-м Амбулаторным проездом и Часовой улицей. По оценкам мэрии Москвы, на данный момент она используется неэффективно: здесь расположены гаражи и автосервисы.

«Площадь участка на севере столицы, который будет реорганизован по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий, составляет 1,6 га. Вложения в редевелопмент оцениваются почти в 2,8 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов.

Инвестировать в редевелопмент сможет собственник территории, инвестор по итогам торгов или городской оператор. После старта проекта ежегодный эффект для бюджета столицы оценивается в 57,6 млн рублей, добавил вице-мэр Ефимов.

В рамках комплексного развития территорий (КРТ) здесь возведут более 23 тыс. кв. м. недвижимости, включая социальные и общественно-деловые объекты, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «На Часовой улице предусмотрено строительство детского сада для 350 воспитанников и школы для 600 учащихся. Помимо этого, на участке могут появиться точки общественного питания, магазины, а также отделения банков и объекты благоустройства», – добавил он. По оценке министра, после завершения проекта в этом районе появится более 170 новых рабочих мест.

Напомним, программа КРТ разработана властями столицы, чтобы вернуть в хозяйственный оборот земли, которые заброшены или используется неэффективно. Первый такой договор подписали еще в 2020 году в отношении производственной зоны «Октябрьское поле». На данный момент на торги выставлены права на редевелопмент участка на Кусковской улице, а также в промзонах Вагоноремонт, Алтуфьевское шоссе и Красный строитель. По оценкам мэрии Москвы, реализация всей программы позволит создать около 550 тыс новых рабочих мест, в общий объем инвестиций в нее оценивается в 7 трлн рублей.