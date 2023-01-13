Журналисты RT показали эвакуацию жителей Бахмута бойцами ЧВК «Вагнер»

Журналисты Russia Today пообщались с мирными жителями Бахмута, которых в безопасное место эвакуировали бойцы ЧВК «Вагнер».

В беседе с корреспондентами граждане рассказали о тех ужасах, которые им пришлось пережить их-за украинских военнослужащих. По словам местных жителей, они полтора месяца не могли выйти из подъезда из-за постоянных обстрелов ВСУ.

«Нас освободили «вагнеровцы». Было очень страшно, "всушники" постоянно стреляли. У нас по дому было семь прямых попаданий. Дом был разрушен полностью, когда мы уходили, он уже догорал. Спасибо ребятам, они нас вынесли оттуда. У нас ничего не осталось, ни квартиры, ни вещей», — рассказывает местная жительница.

Она также сообщила, что солдат ВСУ прострелил колено ее мужу прямо у них в доме, когда тот вышел в коридор с собакой. Мужчина предупредил, что он гражданский, однако военнослужащий скрылся, даже не пытаясь оказать помощь. Женщина называет бойцов ВСУ «страшными людьми». Она выразила уверенность, что украинские солдаты употребляют наркотические вещества, в связи с чем ведут себя неадекватно.

«Это быдло невменяемое подошло, посмотрело на меня и ушло. Я ругаться не стал, меня бы пристрелили там же. Спасибо «вагнеровцам», молодцы ребята. Они меня шесть с лишним километров тянули на себе. Рвались палатки, рвалось все, но они меня не бросили, нашу семью не бросили, спасибо этим ребятам. Дай бог им здоровья», — рассказал мужчина.

Интенсивные бои за Бахмут продолжаются с лета прошлого года. Бойцам ЧВК «Вагнер» удалось закрепиться на восточных окраинах и подойти к городу с юга. Под их контролем находятся улицы Федора Максименко и Патриса Лумумбы, а также часть улицы Трудовых резервов. Откуда бойцы и вывозят гражданских в безопасное место.

Ранее штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли под контроль город Соледар к северу от Бахмута. Бойцы эвакуировали часть мирных граждан, которые из-за постоянных обстрелов ВСУ провели в подвалах около полугода. В беседе с военкором они поблагодарили «вагнеровцев» за спасение.