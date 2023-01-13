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Золото пошло в рост. А с ним и акции золотодобытчиков

Глеб Баранов
13 января 2023, 00:37

Вчера котировки золота впервые с мая 2022 года превысили $1900 за тройскую унцию. Это начавшееся еще в ноябре ралли уже стало причиной взлета акций золотодобытчиков во всем мире, в том числе и в России

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