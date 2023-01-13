С тех пор как золото перестали считать деньгами, за ним закрепилась репутация защитного актива. Его корреляция и с акциями, и с облигациями была низка (а то и отрицательна), что позволяло ему претендовать на видные места в портфелях. Десятилетиями в нем видели убежище от обвалов фондового рынка, инфляции, рецессий, геополитических потрясений, ядерного апокалипсиса и прочего – длина списка зависела от фантазии «золотых жуков». Но 2022 год их долго разочаровывал.
Золото пошло в рост. А с ним и акции золотодобытчиков
Вчера котировки золота впервые с мая 2022 года превысили $1900 за тройскую унцию. Это начавшееся еще в ноябре ралли уже стало причиной взлета акций золотодобытчиков во всем мире, в том числе и в России
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