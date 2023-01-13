Золото пошло в рост. А с ним и акции золотодобытчиков

С тех пор как золото перестали считать деньгами, за ним закрепилась репутация защитного актива. Его корреляция и с акциями, и с облигациями была низка (а то и отрицательна), что позволяло ему претендовать на видные места в портфелях. Десятилетиями в нем видели убежище от обвалов фондового рынка, инфляции, рецессий, геополитических потрясений, ядерного апокалипсиса и прочего – длина списка зависела от фантазии «золотых жуков». Но 2022 год их долго разочаровывал.

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