Вчера американские индексы начинали торги в минусе, находясь под впечатлением не столько от отчетов банков, сколько от их прогнозов. Так, акции JPMorgan Chase с утра падали, хотя его прибыль в IV квартале и превысила ожидания. Причина – рост резервов в ожидании рецессии в США, наступление которой стало его базовым сценарием.
S&P 500 мягко стелет
Основные фондовые индексы США закрыли пятницу и всю неделю в плюс. Но затяжное «медвежье ралли» уже настолько смягчило финансовые условия, что если рост акций не остановится сам, то его оборвет ФРС.
Seth Wenig/AP/TASS
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