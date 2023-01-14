Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500 мягко стелет

Глеб Баранов
14 января 2023, 10:43

Основные фондовые индексы США закрыли пятницу и всю неделю в плюс. Но затяжное «медвежье ралли» уже настолько смягчило финансовые условия, что если рост акций не остановится сам, то его оборвет ФРС.

Seth Wenig/AP/TASS