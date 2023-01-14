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Акция недели: «Фармсинтез» поднялся на вакцине от гепатита

Глеб Баранов
14 января 2023, 22:34

По итогам недели лидером на российском рынке стали акции «Фармсинтеза». Покупатели реагировали на старт коммерциализации вакцины Sci-B-Vac, дистрибутором которой является эта компания.

Валерий Шарифулин/ТАСС