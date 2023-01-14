Эту неделю Индекс МосБиржи закрыл ростом на 2,02%. В плюсе оказалось порядка трех четвертей российских акций, причем прирост десятков из них исчислялся двузначными процентами. Но «Фармсинтез» и на таком фоне выглядел более чем убедительно – его акции прибавили 46,34%.
Акция недели: «Фармсинтез» поднялся на вакцине от гепатита
По итогам недели лидером на российском рынке стали акции «Фармсинтеза». Покупатели реагировали на старт коммерциализации вакцины Sci-B-Vac, дистрибутором которой является эта компания.
Валерий Шарифулин/ТАСС
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