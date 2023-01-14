Американские деньги уходят в Европу и Китай

Общеевропейский индекс STOXX 600 закрыл в плюс вторую неделю подряд, прибавив с начала года 6,5%, а от октябрьского минимума – уже 19,2%. В пятницу он вырос на 0,52%, переписав максимум с апреля 2022-го. При этом американский индекс широкого рынка S&P 500 по ходу роста в Европе снижался. Лишь вечером, уже после закрытия европейских бирж, он вышел в небольшой плюс. Nasdaq и Dow, весь день переходившие от роста к падению, ближе к закрытию торгов тоже покинули «красную зону». Однако динамика индексов США все равно выглядела слабее европейских.

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