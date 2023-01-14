Финансовые рынки Фондовый рынок США

Американские деньги уходят в Европу и Китай

Глеб Баранов
14 января 2023, 00:15

В пятницу на фоне снижения S&P 500 общеевропейский индекс STOXX 600 переписал максимум с апреля 2022 года. Его поднимают деньги, уходящие из американских акций

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