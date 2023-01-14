Электронные ключи московского производства вошли в реестр Минпромторга России

Смарт-карты и RFID-брелоки московского производства внесли в реестр промышленной продукции Минпромторга. Теперь эта продукция сможет участвовать госзакупках и будет иметь конкурентное преимущество перед зарубежными аналогами.

Смарт-карты могут использоваться в транспортной сфере, в качестве электронного читательского билета, школьной карты, ключ-карты, а также в виде различных карт для систем лояльности. Многофункциональные RFID-брелоки заменяют различные пластиковые карты. Их используют для прохода на охраняемые территории, а также в качестве рекламного носителя. Инженеры-разработчики компании ISBC покрыли брелоки композитным материалом, что сделало их более прочными и водонепроницаемыми.

«Зеленоградская компания ISBC на протяжении 20 лет занимается производством современной RFID-продукции, которая применяется во многих сферах. В 2022 году 19 разработок было занесено в реестр отечественной продукции Минпромторга – это 12 видов смарт-карт, которые широко применяются в Московском метрополитене, и семь многофункциональных RFID-брелоков. Они выполнены преимущественно из отечественных компонентов и широко используются уже в 78 регионах России», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Включение в реестр российской продукции – необходимый процесс для участия в госзакупках. Такие товары получают преимущества при конкуренции с иностранной продукцией: госзакупщики обязаны приобретать отечественные товары при их наличии.

«Локализация производства и качество инженерных разработок ISBC позволяют нашей компании не только обеспечивать потребности российского рынка, но и предлагать отечественную продукцию, не уступающую мировым аналогам, партнерам в других странах», – рассказал генеральный директор ООО «Смарт Системз» Никита Кожемякин.