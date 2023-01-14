Из чего складывается цена каркасного дома стоимость за м2

Преимущество строительства каркасных домов проверено временем: в нашей стране они появились ещё во времена Советского Союза. С тех пор технология их изготовления в России усовершенствовалась, применение – расширилось, цена стала более доступной.

Каркасный дом будет стоить заметно дешевле кирпичного (в 2 раза), каменного (в 1,7 раза) и даже деревянного (в 1,3 раза - из профилированного или сухого бруса) по нескольким причинам:

Каркасному строению не нужен дорогостоящий капитальный фундамент. Подойдёт даже основа на винтовых сваях или столбчатый, ленточный фундаменты: экономия заметна уже на нулевом цикле. Выгода на внутренних перегородках и несущих стенах дома. Лёгкие перекрытия: железо и газобетонные стоят в разы дороже.

Строительство каркасника под ключ размером 6х8 в Ленинградской и Московской области в среднем обойдётся около 2х млн. руб.

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Плюсы каркасных домов

Они не подвержены усадке в отличие от деревянных;

На любом этапе работ возможна перепланировка каркасного дома, поскольку внутри нет несущих стен;

Благодаря современной технологии, при готовом фундаменте монтаж может осуществляться в любое время года (и при низких температурах);

Без особых проблем могут собираться на любом грунте – даже илистом или глинистом;

При необходимости перевозятся на новое место;

Строительство осуществляется в максимально сжатые сроки благодаря простоте монтажа: от 2 недель до 3-4 месяцев.

Как рассчитать цену каркасного дома

Интересно, что цена одной и той же каркасной конструкции у разных продавцов может отличаться на десятки, а то и сотни тысяч рублей. В основном, заказчики не готовы вникать в систему расчётов, а по общероссийской привычке привыкли «верить людям на слово».

Формула ценообразования каркасного дома

Стоимость каркасного дома ависит от:

Площади предполагаемого помещения (коробки);

Простого или сложного проекта застройки (количество этажей, дверей и окон, форма дома, фасада и т.д.);

Близко или далеко от места строительства расположены коммуникации, в том числе вода и электричество;

Типа фундамента;

Вида и марки утеплителя и внешней отделки (обшивка сайдингом и т.д.);

Типа кровли (самый надёжный и красивый вариант – металлочерепица);

Вентиляционной системы дома;

Материалов для перегородок и внутренней отделки.

Помимо этого, придётся оплатить работу подрядчика (строительной бригады) и эксплуатацию техники.

Дополнительные расход при строительстве каркасного дома для ПМЖ

многослойное утепление стен и потолка (например, эковатой);

энергоэффективное отопление (тёплый пол);

установку энергосберегающих дверей и окон.

В процентном соотношении это выглядит так: примерно 30% от общей суммы «съест» материал: качественная древесина стоит сегодня не дёшево; 25% стоимости уйдёт на кровлю и столько же – на внутреннюю и наружную отделку; 15% - на теплоизоляцию дома.

Есть строительные бригады, у которых существует стандартный тариф на возведение каркасных построек. В него уже включены все перечисленные выше пункты. В этом случае для получения итоговой стоимости достаточно умножить этот тариф на площадь будущего жилья. Только обязательно следует уточнить – какую именно площадь: жилую или рабочую (вторая в разы больше первой).

Как правило, «сверху» насчитывается цена за услуги по монтажу кровли, отопления, электропроводки, вентиляции и канализации.

«Сомнительные» схемы увеличения стоимости

Некоторые строители берут почасовую оплату за свою работу: понятие весьма относительное, ведь сюда может войти и время «перекуров» - никем не контролируемое и фактически не ограниченное. Часто сроки строительства дома при такой системе оплаты оказываются намеренно затянуты недобросовестным прорабом, а цена, соответственно, неоправданно завышена.

Что может увеличить стоимость каркасного дома?

Изначально рассчитанная стоимость может оказаться не окончательной по нескольким причинам:

Стройка значительно удалена от города или села. Это подразумевает, во-первых, дополнительные траты на доставку материалов. Во-вторых, рабочих придётся либо ежедневно возить на арендованном транспорте, либо организовывать для них временное жильё прямо на месте. Обустройство участка. От его ландшафта и качества грунта зависит планировка самого строения: возможно придётся делать усиленный фундамент (при сыпучем грунте), гидроизоляцию и другие инженерные «хитрости». Появление в ходе стройки дома дополнительных элементов (эркеров, лестниц, балконов, мансарды, террасы и пр.), не предусмотренных первоначальным проектом. Инфляция: стоимость материалов и комплектующих может существенно вырасти буквально за один день. Форс-мажор: никто не застрахован от простоя бригады, вызванного непредвиденными обстоятельствами – задержкой поставки материалов, природными стихиями и прочими «новостями».

Некоторые застройщики намеренно занижают стоимость строительства ещё на стадии проектирования объекта, чтобы заманить клиента. Так называемое «предложение, от которого нельзя отказаться» должно насторожить: как показывает опыт, по факту стоимость проекта окажется на порядок выше.

На чём можно экономить и на чём нельзя?

Есть несколько вариантов – как разумных, так и довольно рискованных.

Практические советы

К первым относятся практические советы: например, обдумывая проект собственного каркасного дома, сделать его максимально простым – без сложных элементов. Эркеры и всевозможные изломы в стенах увеличивают стоимость конструкции за квадратный метр. Это относится и к крыше. Размер дома выгодно выбирать кратный трём метрам, поскольку пиломатериал, как правило, используется шестиметровый, и таким образом будет расходоваться экономичнее – без множества обрезков.

Дополнительные постройки

Для того чтобы не тратиться ещё и на возведение хозяйственных построек на участке, гараж, кладовую и погреб (подвал) стоит рассмотрет проекты с нужными дополнительными элементами и особенностями: с цокольным этажом, с навесом для авто, с чердаком и тд.

Рискованные способы

Что мы не рекомендуем: попробовать сэкономить на проекте (сделать его самому) и сборке каркаса (всё построить своими силами). Но в этом случае проект может содержать грубые неточности, последствия которых придётся корректировать за хорошие деньги. Малейший просчёт в размерах скажется на прочности дома и его внешности. А стройка «своими руками» чревата наймом профессиональных строителей в дальнейшем – демонтировать «не получившееся» и заново строить правильно. То же можно сказать о «дешёвой» или нелегальной бригаде.

Отделка

Черновая и внутренняя отделка – дело «хозяйское». При желании выполнение хотя бы этой «отделочной» части можно взять на себя. Однако и здесь актуальна народная мудрость «не умеешь – не берись».

Важно помнить! Ни в коем случае нельзя экономить и на качестве стройматериалов. Дешёвые материалы, используемые при строительстве, не могут гарантировать качество работ, даже если те производятся лучшими мастерами. Строительство частного дома (в том числе каркасного) в любом случае – затратное мероприятие!

Не стоит забывать: скупой платит дважды!

Как проконтролировать работу?

Если есть финансовая возможность, но нет времени контролировать строительство дома самостоятельно, нужно найти и нанять такого проверяющего за определённую плату. Специалист объективно оценит качество работ на каждом этапе (начиная с закупки стройматериалов), быстро проверит соответствие строительным нормативам, что будет гарантировать абсолютное качество в итоге, а также сэкономит нервные клетки заказчика.

Ещё лучше – посоветоваться с экспертом и на стадии сметы: насколько грамотно застройщик её составил, все ли расходы оправданы, не получится ли лишних затрат.

Чаще всего мошенничество при строительстве каркасного дома проявляется в следующих деталях:

некачественный фундамент (не достаточно углублён и т.д.);

использование второсортной (с грибком) и сырой (согласно отчёту – сухой) недорогой доски;

отсутствие обязательного покрытия септиками;

«экономия» на толщине утеплителя (уменьшение положенного слоя);

ошибочное использование изоляционных мембран при кровельных работах и монтаже каркасных стен дома.

В этом случае, для того чтобы каркасный дом стал пригоден для проживания, потребуется обратиться в суд, поэтому рекомендуется, по возможности, снимать все этапы строительства на видео. Да, теперь в стоимость дома придётся включить и услуги юриста…

Где лучше заказать строительство каркасного дома?

Теперь понятно, из чего складывается цена. А как определить качество строения? Какие факторы влияют на полноценный результат?

Для того чтобы каркасная конструкция служила максимально долго, радовала комфортом и внешним видом, необходимы:

индивидуальный: тщательно рассчитанный и хорошо продуманный дизайн-проект;

высококачественные строительные материалы и оборудование;

точное соблюдение техники возведения каркасного дома в соответствии с нормативами ГОСТа;

профессиональные строители.

Одним словом – надёжный и проверенный подрядчик с положительными отзывами, зарекомендовавший себя отличными готовыми работами. Такой, как компания «Брусков» https://bruskov-doma.ru/doma/karkasnye/ Здесь к каждому клиенту подходят индивидуально: перед началом работ подробно обговариваются (и учитываются впоследствии) все пожелания заказчика: нюансы дизайна, количество комнат и другие моменты. Специалисты отвечают на все вопросы, при уточнении цены предлагаются существенные скидки, действуют выгодные акции, а строительная документация достаётся клиентам практически бесплатно!

Строители компании «Брусков» гарантируют не только соблюдение сроков строительства (которые указываются в договоре), но и отвечают за качество своей работы, что подтверждают отзывы благодарных клиентов. Помимо капитальных каркасных строений любой сложности «Брусков» строит отличные бани, гостевые домики (летнего и зимнего варианта), бытовки, беседки – по типовым или индивидуальным проектам. Цена приятно удивит!

Как известно, «мой дом – моя крепость». И возведённое по всем правилам каркасное жилище может стать таковым – надёжным, красивым, комфортным. Главное, экономить разумно и без ущерба для результата!