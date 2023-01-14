Как избавиться от тараканов в квартире: методы борьбы и профилактика

Когда жильцы дома изгоняют тараканов из своих квартир, они обычно не учитывают, что к ним точно так же могут перебраться насекомые от соседей. Для уничтожения тараканов необходимы комплексные мероприятия по дезинсекции помещений, обеспечивающие их постоянную защиту.

Грамотная эффективная дезинсекция предусматривает не только истребление размножившихся тараканов в ванных и на кухнях, но и профилактические мероприятия, направленные на обработку мусоропроводов, канализационных и водопроводных стояков, вентиляционных воздуховодов, балконных и входных дверей. Ни в коем случае нельзя оставлять тараканам ни одного шанса на проникновение в квартиру. Такой метод борьбы с этими насекомыми нацелен на перекрытие всех путей доступа в помещения.

Для уничтожения паразитов используют разные средства, различающиеся принципом и временем действия, а, следовательно, и степенью эффективности. Доверчиво относиться к рекламным заявлениям производителей не стоит, поскольку их главная задача заключается не в полном истреблении насекомых в квартире покупателя, а в продаже своей продукции. Перед применением того или другого препарата надо изучить его описание и ознакомиться с отзывами людей, использовавших это средство для избавления от паразитов. Все существующие отравляющие вещества делятся на следующие виды:

Аэрозоли. Они обеспечивают равномерное нанесение инсектицида на поверхность. Но продолжительность их действия ограничена всего несколькими днями, чего недостаточно для полного истребления вредных насекомых. Вдобавок химикаты, содержащиеся в состав аэрозолей, не обладают достаточной стабильностью.

Диски-приманки. Они отличаются отсутствием запаха и пятен, а потому совершенно безопасны для людей. Однако для их использования нужно заманить таракана в ловушку. По этой причине состав смеси дисков содержит особые вещества – аттрактанты. Но такая дезинсекция малоэффективна в тех случаях, когда источник питания насекомых остается неучтенным.

Инсектицидные гели. Их применение в ряде случаев является высокоэффективным, в особенности в комбинации с липкими домиками.

Перечисленные средства при правильном применении вполне могут помочь в уничтожении тараканов своими силами. И все же самый эффективный способ достижения этой цели заключается в обращении за помощью к опытным профессионалам, которые выберут наиболее подходящие для каждого конкретного случая инсектициды, обладающие длительным и мощным и эффектом.