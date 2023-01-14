Как много заработать на своём личном авто: ТОП-8 рабочих способов с примерами в цифрах

Вы — владелец собственной легковой машины (действующий или потенциальный), стремящийся к успеху. Наша статья откроет перед вами перспективы финансового роста и ответит на волнующий многих автовладельцев вопрос. Сколько денег и как можно зарабатывать на своём личном авто и обеспечить стабильный заработок? Вашему вниманию представлены 8 рабочих способов, которые не сложны в реализации.

Способ №1 — Междугородние поездки (такси межгород) + совет-бонус

Одним из устойчивых методов зарабатывания денежных средств является междугороднее такси. Данный вариант подойдёт тем водителям, кто считает поездки между населёнными пунктами некой романтикой, кому нравятся дальние дистанции и смена пейзажа за окном машины. Как найти заказы? На самом деле просто. В своём городе вы можете устроиться на работу в организации, которые специализируются на пассажирских перевозках.

Например, обратите внимание, как устроен сервис компании «StarCars — аренда авто с водителем». Принцип прост: заявка от клиента > распределение заказа между таксистами. Во многих городах России немало аналогичных фирм или служб такси. Вы можете начать зарабатывать на личном автомобиле или арендованном, а также на транспортном средстве компании-работодателя. Доступны различные тарифы: эконом / стандарт, комфорт, бизнес, премиум. Ездить придётся далеко и часто в отдалённые районы и области — большие пробеги, поэтому ваша «ласточка» должна находиться в технически исправном состоянии (важно: имейте запасное колесо в багажнике — однажды в неловкой ситуации пригодится).

Сколько можно заработать денег на своей машине?

Доход зависит от класса модели, которую вы водите. Рассмотрим популярный вариант — легковой автомобиль KIA Rio класса B. Для примера возьмём поездку из Москвы в Тулу (расстояние ~185 км). Столичные фирмы выставляют клиенту прайс около 19–21 рублей за 1 км (из анализа ТОП-10 сайтов в поисковиках Яндекс и Google). В среднем водитель на личной машине получает от ~80% стоимости заказа (как договорится с работодателем). Немного математики: 20*185*0,8 = 2960 ₽ — столько заработает автовладелец, потратив ориентировочно 4-5 часов за рулём. Также стоит учитывать издержки на содержание и ремонт «железного коня». Самостоятельно можно подсчитать примерную месячную прибыль на основе количества выполненных заявок. Цифры приведены для Москвы, в регионах иные расценки.

Совет-бонус: некоторые водители возвращаются с поездки «пустыми» (без пассажиров). Но за обратный путь можно заработать дополнительные деньги. Для поиска попутчиков рекомендуем зарегистрироваться в сервисе BlaBlaCar. Ваша работа на межгороде станет прибыльнее!

Способ №2 — Городское такси

Это самый популярный способ заработка среди автолюбителей. В зависимости от размера населенного пункта, где вы планируете работать, для поиска заказов доступны многочисленные диспетчерские службы такси от рации до мобильного приложения. При стабильном потоке заявок несложно достичь хороших финансовых показателей. В мегаполисах чем выше класс автомобиля (от эконома до премиума), тем больше денежных средств можно извлечь из водительской деятельности. О данном варианте работы расписывать не будем, потому что все итак всё знают и понимают. Однако отметим необходимость оформления лицензии. Приведём ориентировочные цифры дохода.

Как оплачивается работа на личном авто в такси?

Чтобы быть в ощутимом достатке, который радует, нужно усердно работать (удивительно). Сколько быть на линии, решает каждый сам по своим возможностям и потребностям. Для себя можно подобрать свободный комфортный график пассажирских перевозок. В этом большой и приятный плюс работы таксистом.

О заработке. В нашу редакцию одна из служб такси Екатеринбурга предоставила выгрузку данных по работнику, который выполнил 493 заказа за 1 месяц (в среднем по 16–17 поездок в день). Для удобства анализа результаты сведены в таблицу и отражены в круговой диаграмме:

Сколько заработал 126 000 ₽ Комиссия агрегатора 23 800 ₽ (18,9%) Топливо 16 500 ₽ (13,1%) Мойка 2 000 ₽ (1,6%) Остаток 83 700 ₽ (66,4%) Прибыль за 1 заказ 83 700 / 493 ~ 170 ₽

Стоит дополнить, что также нужно учитывать чаевые за приятный сервис и вычитать расходы на содержание личной машины и амортизацию. У каждой модели свои издержки на обслуживание. Если же вы хотите возить пассажиров на арендованном в таксопарке автомобиле, то стоимость аренды седана стандарт-класса в диапазоне ~25000 – 30000 рублей в месяц. Рекомендуем найти автомойки, заправки и другие обслуживающие станции, которые готовы предоставить скидку на долгосрочное сотрудничество.

Способ №3 — Сдача легкового автомобиля в аренду

Пожалуй, это самый нетрудоёмкий вид зарабатывания финансов в автомобильной сфере. Простая логическая цепочка, ведущая к процветанию: покупка на свои или заёмные денежные средства > некоторые нюансы (например, страховка, маячок для отслеживания и прочее) > поиск клиента > сдача машины арендатору в найм.

Сколько зарабатывают на сдаче личного автомобиля в аренду?

Информацией с нами поделился читатель нашего портала Иннокентий Журавлёв. Лично он сдает свою легковушку марки KIA Rio за 1800 ₽ в сутки. При этом оплачивает КАСКО ~50000 ₽ в год. Условный расчёт при полной занятости (годовой): 1800*365-50000 = 607000 ₽, что в переводе на 1 месяц равно ~49890 ₽. Статистика приведена без учёта расходов на обеспечение «трудоспособности» транспортного средства. Как найти заказчиков? Например, искать их на досках объявлений, разместить публикацию на сайтах типа Avito.

Способ №4 — Обслуживание свадебных и торжественных мероприятий

Данный вид деятельности подойдёт для владельцев авто бизнес-класса и престижнее, проживающих в городах-миллионниках, где подобные услуги востребованы (присутствует сезонность). Определённая часть молодожёнов с хорошим бюджетом предпочитает празднование свадьбы на высоком уровне. Для них поездка на люксовом седане, внедорожнике или кроссовере (и даже лимузине) — необходимый атрибут для комфортного перемещения по городской среде. Арендовать машину с личным водителем особенно удобно в отсутствии таковой у молодой пары или родственников и друзей. А если такая «диковинка» есть в собственности, то можно и расслабиться, освободившись от непосредственного вождения и позволив себе испить изысканных напитков, празднуя светлый и запоминающийся день в своей жизни в кругу близких людей.

Как зарабатывать на собственном авто, обслуживая свадебные торжества?

Работая водителем в сопровождении свадеб, необходимо сотрудничать с местными автопрокатными организациями, которые обеспечивают добротный пул заявок. Либо стараться развивать личный бренд / аккаунт средствами социальных сетей, досок объявлений. Первый вариант — надёжнее и прибыльнее, но стоит поддерживать взаимовыгодные и уважительные отношения с компанией, которая даёт работу соискателю, иначе она разорвёт сотрудничество. Второй вариант — трудоёмкий и время затратный, но предоставляет широкие возможности для творчества по развитию независимой от работодателя деятельности (шкатулка Пандоры — получится или нет, никаких гарантий).

Что касается зарплаты? Проинформируем на примере машины марки Toyota Camry v70 (на 2023 год). Реальная цена поездки для клиента ~1000–1200 рублей за 1 час в зависимости от комплектации модели. Как правило, минимальный заказ — 3 часа. Также учитывается подача автомобиля на адрес заказчика (включает в себя автомойку) в размере 500 рублей при близких расстояниях, при дальних — от +1 часа и более. Если рассмотреть типовой график перемещения новобрачных по маршруту: ЗАГС — свадебная фотосессия в красивой локации — банкет (туда-обратно), получим примерный расчёт. Около 5 часов аренды + подача до 15 км от центра города: 5*1000+500 = 5500 ₽. Из этой суммы следует вычесть траты на бензин ~500 ₽, мойку 500 ₽ (кратковременные). Остаётся 4500 ₽. А далее учитывать во внимание долговременные расходы: содержание, амортизация и прочие.

Совет: при выборе прокатной фирмы обратите внимание на количество отзывов. Если их много, то и работы будет не мало.

Способ №5 — Персональный водитель богатых и влиятельных персон

Довольно эксклюзивный метод водительской профессии, чтобы получить солидные доходы. Интересный, но ответственный. Вы можете устроиться индивидуальным водителем на собственной представительской машине, например, к предпринимателю в богатую семью. Возить его лично или родственников по делам либо, например, забирать сына или дочку со школы / садика, а также выполнять различные поручения. Учтите, что к вам будут предъявлены особые требования, но это компенсируется деньгами и прочими бонусами / привилегиями.

Каков размер заработка шофёра на своём автомобиле люкс-класса?

От 70000 рублей в месяц. Уровень денежного обеспечения зависит от марки рабочей машины, договоренностей с работодателем. Весомые преимущества: появление новых связей, своевременная заработная плата и неплохой достаток. Из минусов: непредсказуемость клиентов.

Способ №6 — Работа торговым представителем

В торговых представителях нуждаются крупные организации: фармацевтические, продуктовые и другие. Но помимо владения личным транспортом, потребуются определённые профильные знания. Вождение легкового авто будет лишь только частью рабочего процесса. Одними из обязанностей будут: посещение торговых точек, продвижение брендовой продукции, заключение договоров, оформление документов / подписание бумаг и выполнение иных должностных инструкций.

Из чего складывается зарплата торгового представителя на своей машине?

Из процента от продаж. В России представители этой профессии зарабатывают от 40000 до 250000 рублей в месяц (не предел, возможны и бОльшие доходы при должном трудолюбии и %). Аналитика произведена на основе вакансий на сайтах поиска работы.

Способ №7 — Оклейка личного авто рекламой

Простой способ заработать карманные деньги, пусть и небольшие. Обратитесь в рекламные агентства для размещения рекламы на кузове или заднем стекле своего транспортного средства.

Сколько денежек можно подзаработать?

Рекламодатели в РФ платят от 2000 руб/мес в Москве, от 1000 руб/мес в регионах. Маленький, но лёгкий постоянный пассивный доход без затрат.

Способ №8 — Доставка еды, документов, посылок, корреспонденции

В крупных городах (да и в малых) услуги доставки чего-либо пользуются активным спросом. Существуют удобные сервисы для заработка, такие как: «Яндекс.Доставка», «Самокат», Delivery Club и т. д. Возраст курьера (от 18 лет), опыт, стаж вождения и вид транспортного средства не имеют значения, минимум требований. Развозить предстоит не только блюда из кафе и ресторанов, но и продукты питания из магазинов, цветы и подарки из праздничных салонов, доставлять компактные грузы / товары / вещи и другие курьерские заказы. Для результативного извоза необходимо обзавестись современным смартфоном с быстрым выходом в сеть Интернет.

Сколько можно заработать на доставке на личном автомобиле?

Оплата труда доставщика сдельная (от 20 тысяч ₽ в месяц) — чем больше заявок выполните, тем выше доход. Приятные плюсы: компенсация расходов на ГСМ (топливо), поощрение активности периодическими надбавками / премиями, выплаты начисляются еженедельно на банковскую карточку, свободный график, возможность совмещать с учёбой и другой занятостью. Недостатки: штрафы за некачественное выполнение обязательств, порой встречаются неприятные заказчики, сомнительный карьерный рост (или даже его полное отсутствие).

Путь к успеху в зарабатывании на своём авто: краткий итог

Чтобы много зарабатывать на своей личной машине, сочетайте различные виды стабильного заработка и источники дохода, приведенные в статье:

Междугородние поездки (такси межгород)

Городское такси

Сдача легкового автомобиля в аренду

Обслуживание свадебных и торжественных мероприятий

Персональный водитель богатых и влиятельных персон

Работа торговым представителем

Оклейка личного авто рекламой

Доставка еды, документов, посылок, корреспонденции

Желаем вам высокого достатка и процветания! Терпение и труд всё перетрут! Помните, большая река начинается с маленьких ручейков.