Лидеры российского ИТ объединятся для создания мобильной операционной системы

Лидеры российской ИТ-отрасли — VK, «Яндекс», Сбер и «Ростелеком» — начнут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС). Конгломерат лучших отечественных разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под американскими санкциями и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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«Магазин приложений уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки – у "Яндекса", а Сбер владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось все это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

При этом он задался вопросом — на какие устройства будет устанавливаться российская операционка? Потому что тот же Huawei, по его словам, прежде всего, производитель электроники, в том числе, флагманских смартфонов на собственных процессорах. Горелкин признал, что в российском конгломерате не хватает важнейшего звена – компании, «ответственной за аппаратную часть», но так как о начале работы над отечественной мобильной ОС официально еще не объявлено, он не исключил, что участников этого ИТ-проекта национального масштаба будет больше.

«Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными ОС – со всеми вытекающими отсюда рисками (в том числе, возможностью массового вывода смартфонов из строя, о которой любят говорить алармисты). Рассчитываю, что процесс разработки будущей операционки будет максимально открытым – иначе на статус "народной" претендовать ей будет сложно», — резюмировал Горелкин и предложил подписчикам «накидать варианты» названия будущей операционки.