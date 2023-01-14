Медведев посоветовал японскому премьеру совершить сеппуку на заседании кабмина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позором договоренности президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды по вопросу о ядерном оружии. Накануне лидеры США и Японии провели встречу в Вашингтоне, где, по словам Медведева, заявили, что «любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания».

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«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная Родина», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ считает, что премьеру Японии следовало бы напомнить об этом главе США и потребовать покаяния «за этот акт войны». Но Кисида, по словам Медведева, «лишь обслуживающий персонал для американцев» и такой позор «можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании кабмина».