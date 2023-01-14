Медведев посоветовал японскому премьеру совершить сеппуку на заседании кабмина

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позором договоренности президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды по вопросу о ядерном оружии. Накануне лидеры США и Японии провели встречу в Вашингтоне, где, по словам Медведева, заявили, что «любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания».
«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства. Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой – его собственная Родина», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ считает, что премьеру Японии следовало бы напомнить об этом главе США и потребовать покаяния «за этот акт войны». Но Кисида, по словам Медведева, «лишь обслуживающий персонал для американцев» и такой позор «можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании кабмина».